Lluvias en Guayaquil: Las calles de la ciudad han empezado a inundarse

No eran ni las 4:00 de este 27 de marzo, cuando los truenos y rayos empezaron a retumbar en Guayaquil y a despertar a sus ciudadanos.

"No puede ser, otra lluvia torrencial hoy. Dios. San Pedro tiene algo en contra de la ciudad. Con tantos rayos ya no sé ni donde esconderme. Hasta las paredes de mi casa vibran. Ojalá y la tormenta no sea tan fuerte como la de la semana anterior", indicó Hugo Saavedra, habitante de la ciudadela La Garzota, cuyas calles están ya con algo de agua.

A través de un comunicado enviado por el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi), la entidad informó la semana anterior que tormentas similares a las registradas la madrugada del 23 de marzo en Guayaquil, se repetirían en la provincia del Guayas precisamente el 27.

"Este 23 de marzo, el Inamhi dio a conocer que durante la noche y la madrugada se presentarán lluvias muy fuertes con tormentas y ráfagas en varias localidades de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Bolívar y Chimborazo", publicó. Estas lluvias intensas, agregó, durarán hasta el 24 de marzo próximo, y volverán a retomarse el 27 de este mes. Y se cumplió.

#ALERTA | Los eventos de lluvia intensos persisten en el país. Desde las 04:00 cae sobre Guayaquil una fuerte lluvia con tormenta eléctrica. 🌧️⛈️ ¿Cómo está tu sector? Comparte con nosotros tu pronóstico ⛈️☔️ https://t.co/1gUbLVPixB — Diario Expreso (@Expresoec) March 27, 2023

Según el último comunicado enviado por la entidad, para este 27 y 28 de marzo se pronostican lluvias de alta intensidad en gran parte de la región. Las mayores acumulaciones se podrán desarrollarán, según Riesgos, en Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Rios, Santo Domingo. Asimismo, según la aplicación metereológica weather.com, la fuerte lluvia que cae sobre Guayaquil continuará hasta las 10:00.

Las ciudadanas Bélgica Castro y Belén Rendón, ambas de Sauces, informaron a EXPRESO que Sauces es ya una zona inundada. "Otra vez todo se ha vuelto a llenar. Nuestras calles han empezado a ponerse como una piscina. Otra vez lo mismo. Otro día complicado. Me aterran además estos rayos", señaló Rendón.

A esta hora inundados en José Luis Tamayo Teran - Alborada 14 #AfectadosXelinvierno pic.twitter.com/eZzmSs2a3T — Wilmer Acosta (@wilmerwhao) March 27, 2023

En la Alborada, la situación es similar. El mismo punto de siempre, cerca de los centros comerciales de la avenida Benjamín Carrión , el agua ha subido de nivel; y ya se observa a los vehículos movilizarse con dificultad.