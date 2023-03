Luego de la lluvia que cayó durante la madrugada de este jueves 23 de marzo, la ciudad tuvo varias afectaciones que complicó la cotidianidad de los guayaquileños.

Durante las primeras horas de la mañana se difundieron videos donde se observaba una zona del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil completamente inundada , además se difundió la información de que las operaciones estaban paralizadas.

Expreso se comunicó con el general Angel Córdova, representante de TAGSA, quien dio detalles sobre la situación de la terminal "Las operaciones aéreas se están desarrollando con normalidad ya que la pista de aterrizaje y la calle de rodaje de aeronaves están totalmente operativas", detalló.

Sobre los videos que se volvieron virales aseguró que la situación ya fue resuelta. "Lo que ocurrió en la madrugada es por la fuerte lluvia y falta de visibilidad, las operaciones aéreas se suspendieron entre las 04:00 y 05:00. Por otro lado, por el temporal se inundó una parte de una calle vehicular interna de servicio que es la información que están circulando en redes, pero equivocadamente dicen que es la pista", detalló Córdova.

Un equipo periodístico de EXPRESO constató que en el aeropuerto las actividades continúan realizándose con normalidad pese al temor de los pasajeros.

"Vi lo que estaba pasando y decidí salir antes. Gracias a Dios llegué a tiempo y me dijeron que no hay paralización de vuelos. Así que me tocará esperar un poco aquí", dijo Jessica Lindo, que viajará a las 12:30 a Panamá.

Sin embargo, no es el mismo caso de Carlos Castillejo, ciudadano panameño que ha tenido que demorar su partida del país. "Se supone que debía salir de aquí a las 04:22, pero fue justo el momento que cayó la tormenta eléctrica. Nos informaron que el vuelo se postergó para el medio día. Ojalá sea así", dijo el visitante que añadió que está en el aeropuerto desde las 01:00

La situación de la lluvia obligó a que por lo menos dos vuelos se mantengan postergados, ambos con destino a Panamá. Uno de ellos debía despegar a las 04:22, pero se reprogramó para las 12:30; mientras que el otro debió salir 06:13, pero se postergó a las 14:00.

Pese a que la lluvia se detuvo en algunas zonas de Guayaquil, el tráfico continúa siendo intenso en las inmediaciones del aeropuerto debido a las calles inundadas.