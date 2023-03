Las tarifas de los taxis duplicados por lluvia y paro de buses

El caos se siente en la desesperación que tienen los trabajadores para llegar a sus empleos. No hay suficiente taxis y las calles están llenas de agua. A consecuencia de esto el costo de una carrera está duplicada y hasta triplicada, dependiendo el destino.

Para ir desde el Mall de Sur hasta el centro comercial Albán Borja normalmente cobran 5 dólares, hoy jueves 23 de marzo de 2023 el precio está entre 10 y 12 dólares.

La situación es crítica hasta para quienes tienen cita médica programada en los centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Antonio Rodríguez junto a su esposa e hijos tienen consulta médica en Valdivia, debe ir desde la ciudadela Huancavilca del sur, normalmente el costo de una carrera de taxi es de 2 dólares y están cobrando entre 5 y 7 dólares.

"Es terrible que no exista una autoridad que controle esto, porque acá en el sur las calles no están anegadas como en el norte de la ciudad; sin embargo la justificación que dan los choferes es que es por el paro", se quejó Rodríguez.

Para quienes viven en el norte de la ciudad la situación es más difícil. Paola Martínez intenta ir desde la vía Samborondón hasta una de las empresas que quedan en la Juan Tanca Marengo y le cobran 30 dólares, cuando normalmente cuesta entre 6 y 10 dólares. "Es un asalto, no es posible que se quiera ganar más aprovechándose de un caos que ha generado la lluvia y el paro", indicó a Diario EXPRESO.

El líder de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas rechaza, George Mera, fue enfático en su opinión dada a este Diario, no está de acuerdo con abusar en el costo de una carrera. "Animó a los ciudadanos que usen la aplicación Un Taxi, allí se paga lo que marca el taxímetro. En Guayas somos unos 12.000 a 15.000 taxistas profesionales, si uno o dos están abusando en el precio de las carreras, no somos todos. Reitero el gremio no está de acuerdo con abusar en el costo de la carrera ".

Mera reconoció que a esta hora (07:30) son pocas las unidades que están circulando por el temor de quedarse dañado en una calle anegada.