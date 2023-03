Tras la tormenta eléctrica que ha soportado Guayaquil desde la madrugada de este 23 de marzo, el tráfico vehicular ha colapsado.

Avenidas como la Francisco de Orellana, Las Monjas, la Víctor Emilio Estrada, la Juan Tanca Marengo, vía a la costa, la Carlos Julio Arosemena; la 25 de Julio y la Domingo Comín, constan entre los puntos más críticos.

En la Francisco de Orellana, cerca de la intersección con la Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada, Camila Centeno permanece atascada ya por casi dos horas. "Vi que los carros empezaron a ahogarse, que se quedaron detenidos; que las motos escapaban prácticamente de virarse... En vista de eso, me detuve. No quiero ser una víctima más y que mi auto se daño. Además, con todo este tráfico resulta imposible poder moverme. Hay cientos de cientos de vehículos. Guayaquil está sentenciada a vivir asfixiada por el tráfico, la inseguridad y las inundaciones", advirtió.

#ATMinforma | Captamos #MovilidadReducida en Vía Perimetral y Dr. Marcel J. Laniado de Wind, frente al Terminal de Transferencia de Víveres de Guayaquil, sentido hacia Vía a Daule.



Recuerda respetar la distancia entre vehículos, para prevenir accidentes.



Foto: #CCITT pic.twitter.com/7xhOa10YiF — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 23, 2023

La vía Perimetral, según confirmó la ATM en sus redes oficiales, de igual forma se mantiene congestionada. Conductores como Josué Calderón y Jazmín Carpio, quienes se encuentran en el punto, aseguran estar ya en la ruta por más de una hora. Alertan que se movilizan a 5 o 10 kilómetros por hora porque no hay manera de avanzar.

"Creo que la paralización de buses ha vuelto incluso más complicado todo. O más gente está sacando sus carros, o más taxis están circulando o simplemente la lluvia se ha ido en contra de la ciudad. Yo tenía una reunión a las 8:30. Estimo llegar al centro, donde queda mi oficina, con suerte a las 10:00 y esto es", precisó Carpio a EXPRESO.

En el colapso de tráfico general que vive Guayaquil, ¿alguien a visto al menos un agente de la

ATM poniendo orden?

Alexi Lalismo,

​guayaquileño

Así permanece la vía Perimetral, según lo confirma la ATM en sus redes oficiales. Foto tomada de @ATM_Transito

En otro punto del Puerto Principal, en la Pedro Menéndez Gilbert, aledaña a Solca, la arteria permanece con agua y con un tráfico que se extiende por kilómetros. Si bien los conductores sufren los estragos de este escenario, hay pacientes que no han podido llevar a sus chequeos por el estado en el que se encuentra en sí la ciudad.

"Hoy debía estar en Solca a las 7:00, salí de casa a las 5:00 para intentar llegar y no he pedido. Perdí la cita y ahora me toca reprogramarla. Eran exámenes importantes los que debía hacerme, pero estoy recién por la Kennedy. Estoy desesperado. Ahora no sé como cruzar la Pedro Menéndez, el agua está empozada. Este ha sido uno de los peores días para mi", se lamentó Fernando Calvas, paciente oncológico.

Un día en #Guayaquil dónde los buses dejan de circular en un momento crucial, dónde las calles están inundadas, dónde el tráfico perdura en las calles, la gente optando por caminar para cumplir con la labor de llegar a sus trabajos. @CynthiaViteri6 ¿Que hace en estás situaciones? pic.twitter.com/Tyjb2OlCL8 — Carlos Alarcón (@Alberto_292001) March 23, 2023

En la misma ruta, en la Pedro Menéndez, quienes llegan desde La Puntilla (Samborondón) piden más presencia de la ATM. Aseguran que no hay agentes, que están atascados en el Puente de la Unidad Nacional y que salir de él les está demorando al menos unos 45 minutos. "¿Qué tipo de coordinación vemos hoy? No hay quienes nos saque de este aprieto. Así era mejor que nadie vaya a trabajar. ¿Lo que más me preocupa? Que empiecen a robar, algo ya común en cada atasco, incluso en los días de lluvia. Policía, agentes, vengan a este punto, por favor", pidió Samantha Dávalos, quien salió de Entre Ríos.

Frente a esta situación, la guayaquileña Gabriela Burgos hace un llamado a la Alcaldía y al Gobierno Nacional. "Guayaquil cumple con todas las condiciones para que dispongan labores en modalidad teletrabajo: inundaciones, paro de transporte, robos, tráfico congestionado, basura, por favor reaccionen autoridades. No hay forma de avanzar a ningún sitio", señaló.