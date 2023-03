El invierno además de desgracias ha traído un mal recuerdo para los habitantes de los recintos El Tigre y San Isidro, ubicados a escasos metros de Cerecita, en vía a la costa, por donde pasa precisamente el río La Camarona, que este año se ha vuelto a desbordar; y ha puesto en aprietos a la comunidad, pero también a decenas de conductores y turistas.

Las familias, como lo ha venido contando EXPRESO, luego de que sus hogares quedaran bajo el agua y sus animales, la mayoría de granja, se fueran con la corriente; tienen miedo de que, como hace 25 años, sus caseríos queden cuatro metros bajo el agua y quede asimismo cortado el paso entre Guayaquil, Playas y Salinas. Ellos aseguran que se asentaron en esta localidad, aledaña a la vía principal y al río, porque no tuvieron otra opción. Que desconocían la furia que podía tener el afluente, que en ese entonces nadie les advirtió, defienden.

“¿Qué más podíamos hacer? Llegamos desde Manabí y, por los estudios de mis niños decidimos traerlos a San Isidro. Cuando llegamos nadie nos dijo nada, el río estaba seco. Que prácticamente nunca pasaba nada, nos dijeron. Y mire ahora, lo he perdido todo: mi casa, mis cosas, todo”, menciona Cielo Ostaiza, quien ha vivido 10 años en la localidad.

Situación. La comunidad está ubicada metros más abajo de la carretera. Durante las lluvias, San Isidro y El Tigre se inundan con facilidad.

Sin embargo, para el resto de afectados surge una inquietud que nace de la crítica de por qué históricamente no se planificó mejor la ruta. “A quién en su sano juicio se le ocurre levantar una carretera que pase al ras de un afluente y qué afluente. Esto es una evidente falta de planificación del Gobierno, de la Prefectura, del Ministerio de Obras Públicas, pero de las administraciones pasadas. Las que estuvieron a cargo de la construcción de la ruta que conecta al Puerto Principal con Progreso y Santa Elena”, sentencia el guayaquileño Douglas Ortiz, quien tiene un negocio en Salinas y viaja dos veces por semana al lugar.

La carretera está ubicada a un costado de La Camarona. En emergencias, la vía prácticamente no se ve. Miguel Canales Leon

Pero, ¿realmente es así? Consultados sobre esta situación, ingenieros hidráulicos y urbanistas de la ciudad coinciden en que pudo haberse hecho ciertos cambios en la ruta que pudieron haber evitado uno que otro escenario. Sin embargo, por la falta de acciones de prevención, teniendo en cuenta la presencia de La Camarona y otros cuerpos de agua en la zona, a la larga, las inundaciones se hubiesen presentado de igual manera.

Carlos Jiménez es un urbanista y planificador urbano y territorial de la ciudad, y asegura que la construcción de esta ruta responde al modo en el que se trabajaba en el pasado.

“La mayoría de vías del Ecuador responden a rutas que eran utilizadas antes de la llegada de los vehículos. Después del fenómeno de El Niño que se recrudeció en el 98 y dañó las carreteras, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se las reconstruyó y se lo hizo por las rutas más idóneas, siempre cuidando el bolsillo de los contribuyentes en términos de buscar el costo-beneficio. Todas las vías requieren de taludes, drenajes, inversión en asfalto y pues esa era la más idónea. Pero, como todas las cosas, no es necesario solo construirlas sino sostenerlas con el pasar del tiempo y eso implica mantenimientos preventivos y eventualmente correctivos, y eso es lo que ha faltado”, piensa Jiménez; que considera que los efectos de La Camarona son tan dañinos porque faltan obras de amortiguamiento, que incluso sirvan de muro.

Urge desarrollar acciones de mitigación. Hay que plantar especies que absorban agua, cortar la maleza, darle mantenimiento a los cuerpos de agua. Esto ha faltado. Las acciones no se deben aplazar.



Carlos Jiménez

experto en movilidad, transporte y ordenamiento

Para él, por citar un caso, ha hecho falta plantar especies que absorban grandes cantidades de agua en las orillas del afluente, podar la maleza y asimismo darle mantenimientos a los canales como tal.

“En el sector, muchos no tienen una zona de amortiguamiento bien delimitada y tampoco se evidencia que hay un respeto al área de amortiguamiento. Esto pasa en la Costa en general, se construyó al pie del río, independiente del tamaño del cuerpo de agua; y eso ha dado cabida a la sedimentación que, tras las lluvias, hace que el agua suba y suba su nivel y se rebose. Por eso, en el caso de La Camarona, si el camino estaba en otro lado, más adelante o más atrás, igual se iba a desbordar. Y ni era La Camarona, era otro cuerpo de agua. Repito: por la falta de un programa de prevención”, alerta.

Cuando el nivel del agua está bajo, hay quienes se desplazan sobre él para pasar de un punto a otro. Miguel Canales Leon

El arquitecto y profesor fundador de la Universidad Técnica de Machala y catedrático de la Universidad de Guayaquil hasta que se jubiló, Napoleón Ycaza, opina igual. Para él, la escasez de obras de mitigación en el sitio han complicado el escenario que, indica, pudo asimismo ser menos catastrófico si en la época en la que fue prefecto del Guayas Nicolás Lapentti, se tomaba en cuenta la construcción de la carretera, pero en otra dirección.

No hubo la mitigación absoluta y en su momento tampoco hubo planificación. Otra ruta hubiese sido ideal, siempre que las obras de prevención hubiesen llegado también.





Napoleón Ycaza

arquitecto y creador de la federación de cámaras de turismo provinciales

“Hubo una idea que no fue tomada en cuenta y en la que se planteaba que la carretera pase mucho más arriba, allí el contacto con La Camarona no hubiese sido directo. No obstante, es posible que las obras no hubiesen llegado y lo mismo hubiese pasado con otro estero. A la final, el gran error ha sido siempre la falta de planificación. Y es que hay una falta de planificación absoluta en Guayas. En sí en todo el país”, reconoce.

Frente a ello, para el máster en impactos ambientales, Brick Reyes, ahora lo que urge es exigir a las autoridades que hagan trabajos de remediación.

“Este es un río seco, un río de temporada, que la mayor parte del tiempo no representa peligro y que no está lleno, y que da opción , un plazo suficiente para prever los efectos que ahora afectan tanto a las familias, al turismo y al comercio. Las viviendas, para empezar, no deben estar ahí, puesto que están debajo del nivel de la carretera. De allí que deben reubicarse y asimismo hay que hacer un revestimiento a las riberas del río con muros de gaviones. Esto evitará que se desborde la microcuenca. No es complejo. Se puede hacer”, advierte el también arquitecto y catedrático que no ve mal que la carretera esté donde está. Pero sí que no se haya hecho correctivos.