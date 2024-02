Salinas: Habitantes creen que sin obras ni equipos, el monitoreo no dará resultado

Tras el crimen registrado el pasado fin de semana en el malecón de Salinas, en Santa Elena, se habilitará desde el próximo 10 de febrero un centro de monitoreo temporal, solo por carnaval, en la sede del Cuerpo de Bomberos del cantón. La central, que la integrarán un representante de la Policía, del Ejército, de la Comisión de Tránsito y de la Marina, apunta a trabajar en conjunto para mejorar los tiempos de respuesta a cada emergencia, como ha venido exigiendo desde hace un año la ciudadanía.

Los ciudadanos, como lo ha venido publicado EXPRESO, denuncian que el control por parte de las autoridades es deficiente. Que nunca hay militares ni policías resguardando las calles y barrios del balneario, indican. Que incluso después del último asesinato, en el malecón la vigilancia fue escasa, con una que otra ronda de policías, alegan.

“Solo vi a un par de metropolitanos que podrían defenderse apenas con un tolete. ¿Es normal que tras un sicariato el punto más turístico del cantón no tenga ojos que lo cuiden? No lo creo. Ojalá y la central sirva de algo durante el feriado. Lo ideal sería tener una especie de ECU-911, pero fija; aunque si solo se verá en tiempo real qué pasa pero no se aumenta el personal ni se mejora el equipamiento de cada entidad, los resultados serán los mismos: seguirán las balaceras”, opinó Lucy Soledispa, habitante de Chipipe, quien cree que por sí sola la central, que funcionará durante los próximos días con monitores que han sido conectados a las cámaras de vigilancia existentes en Salinas, no aplacará los delitos.

Según ha anunciado el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, para finales del primer trimestre de este 2024 se habilitará una central de monitoreo permanente en uno de los regimientos militares.

El crimen se registró el pasado 3 de febrero en pleno malecón de Salinas. Joffre Lino

Pero como Soledispa, hay quienes apuntan a que sin medidas complementarias, poco o nada se logrará. “Los barrios de Salinas son inseguros: desolados, repletos de maleza, oscuros y todos, escuchen bien, todos están repletos de delincuentes que fingen ser chamberos. Ellos te desvalijan. En el malecón, por segunda vez, hay sicariato. El año pasado en Mar Bravo, recuerdo, secuestraron a una artista guayaquileña. Son muchas las cosas que están mal desde hace mucho tiempo. Que se trabaje en conjunto es necesario, pero el resultado se lo verá si hay equipamiento (más agentes, motos, camionetas...) por parte del Gobierno hacia la Policía, y más obras de la Alcaldía. De lo contrario el centro de monitoreo, temporal o fijo, será una cámara más”, coincidió Roberto González, habitante de Chipipe.

La central solo funcionará por los días de carnaval. En la sede de los bomberos se instalarán monitores que estarán conectados a las 50 cámaras de seguridad que hay ahora en el balneario.

El crimen del pasado 3 de febrero dentro un restobar, que causó la muerte de una persona y a otra la dejó herida, fue un hecho aislado, a juicio de las autoridades cantonales. “Aquel suceso fue selectivo, situación que no involucra a ciudadanos de Salinas. Las víctimas registran antecedentes penales, ya han estado en la mira. Lamentablemente lo mataron en Salinas. Pero eso no va a dañar el feriado, estamos trabajando en seguridad y mucho”, dijo Ricardo Camacho, funcionario del Municipio de Salinas y coordinador de los eventos programados para carnaval

Pero ese argumento no convence a los ciudadanos. “¿Saben ustedes, señores del Municipio, lo que son las balas perdidas? Las víctimas son múltiples y, como pasa en Guayaquil, son hasta niños. Sí hay riesgo en Salinas. Que estén tomando acciones es positivo, pero tampoco digan algo irreal: riesgo en Salinas hay, como en las grandes ciudades del país”, cuestionó Alonso Mora, guayaquileño que reside en San Lorenzo.

La semana pasada el Municipio de Salinas estableció que, a fin de evitar el descontrol que hubo en el malecón durante el carnaval del año pasado, se cerrará la avenida principal. Que sea peatonal para que los visitantes puedan caminar, pasear en bicicleta o ejercitarse es una forma de velar por la seguridad, aseguraron los funcionarios.

Durante el carnaval se cerrará la avenida Malecón. Los vehículos de quienes habitan en los edificios ubicados en el lugar podrán ingresar hasta las 18:00 del sábado a los estacionamientos.

Este 5 de febrero, la ciudadanía vio a metropolitanos, pero no militares ni policías. Estos últimos, apenas dieron unas vueltas en moto, aseguraron los ciudadanos. Joffre Lino

Andreina Casanova, quien habita en Salinas, solicita al Gobierno que priorice la situación de lo que pasa en la provincia de Santa Elena. "Son muchas cosas las que estamos viviendo, son ya diez homicidios en este balneario que toda una vida fue de paz. Vivo en Guayaquil y vengo a descansar a esta tierra donde tengo mi casa hace 20 años. Sin embargo, las últimas veces que he venido solo escucho de robos y balas, de gente con miedo. Esa no es la playa que conozco. El Gobierno debería dotar de todo el equipo a esta provincia. La Policía no tiene ni motos para patrullar, todo está mal", precisó

Este 5 de febrero, si bien hubo más turistas que el domingo en el balneario, la concurrencia no fue la habitual de febrero, en comparación con otros años. Hubo comerciantes dispuestos a vender sus productos y alquilar desde parasoles y motos acuáticas, hubo restaurantes abiertos, pero los clientes fueron pocos.

"La playa está hermosa, pero sí he sentido algo de recelo. Me gustaría que no fuera así porque Salinas es uno de mis sitios favoritos del país. No sé aún si me quedaré hasta carnaval o si regresaré a la ciudad. Estoy indecisa. Se supone que este sería mi rincón de paz. Ahora todo eso está en duda... Quizás la central de monitoreo nos brinde algo de paz unos días, pero todo será solo un parque"; señaló Romina Paredes, también guayaquileña; que desde el pasado sábado se encuentra en el balneario.

