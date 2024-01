Salinas: Un carnaval sin autos ni espuma para evitar el caos

Los habitantes de Salinas han sido claros: no quieren bajo ningún motivo que el balneario, como ya pasó el año anterior, se vuelva tendencia a nivel nacional, pero por ser el reflejo del exceso y el caos. Se rehúsan a que aquellas imágenes desconcertantes que dejó el feriado de carnaval en ese entonces, se repliquen esta vez.

“Fuimos la vergüenza de Ecuador, el nombre de Salinas quedó por el piso. Por eso urgen controles inmediatos y severos. El Municipio ha dicho que será estricto... Ojalá sea así. Ya el turismo, por la inseguridad que experimentamos, está lacerado. No necesitamos más cicatrices”, aseguró la residente de San Lorenzo, Karina Sabando; quien aún se asombra al recordar cómo para el feriado de 2023, en el malecón se jugó no solo con harina, anilina y huevo; sino que hubo delincuentes que aprovecharon del tumulto para camuflarse entre los comerciantes y hasta la calle fue utilizada como “motel de paso”.

“Eso de que un hombre al ritmo del reguetón sujetó por las piernas y la sitúa encima del capó de un vehículo a un mujer, a la que luego le sacó la ropa interior, fue denigrante. Eso nunca más debe pasar. Jamás”, pensó también Valentina Rendón, residente de Chipipe que, asegura, siempre en estas fechas viaja en cambio a Cuenca o Ambato para no vivir la “salvajada del carnaval en Salinas”.

Un argumento que para muchos es real y “nada exagerado”; y que es la razón por la que este año y por primera vez se plantea una propuesta diferente para evitar los excesos.

Según explicó el alcalde Dennis Córdova, teniendo en cuenta los antecedentes registrados y el horario del toque de queda vigente, para este 11 y 12 de febrero Salinas será el escenario de una agenda sobre todo cultural, que incluirá un desfile de carros alegóricos, comparsas, concursos de esculturas de arena, espectáculos artísticos y de luces de colores.

“Las programaciones que estaban previstas para la noche se realizarán en la tarde. Pero todo lo planificado se cumplirá”, informó Ricardo Camacho, coordinador del comité organizador de los festejos.

Los habitantes creen que con estos cambios que se harán a la hora de celebrar el carnaval, más turistas pueden llegar en buscan de ocio y tranquilidad. Joffre Lino

Para culturizar los carnavales en el balneario, el Cabildo mediante una ordenanza aprobó que no se venda ni distribuya más espuma de carnaval en ningún establecimiento ni en espacio público. El control será el mismo con otros productos, como la anilina, los globos de látex tipo carnavalero, polvos, aceites, colorantes y cualquier otro elemento nocivo para la salud y el ambiente, publicó la Municipalidad en un comunicado.

Asimismo durante los días del carnaval, el malecón será peatonal y está estrictamente prohibido que en aquella arteria se ubiquen carros tuning con música a alto volumen. Doscientos uniformados, entre policías, militares, inspectores municipales y agentes de tránsito estarán a cargo del control.

Las personas que infrinjan la ley, hace énfasis Córdova, serán sancionadas con multas y hasta penas que incluyan la cárcel. “Todos son bienvenidos a Salinas, pero en orden. Los visitantes podrán disfrutar de la playa y todos los espectáculos en calma. No vamos a permitir exageraciones de ningún tipo. Ninguna”, señaló.

La expectativa por los eventos culturales es grande entre ciudadanos como Andrea Ramírez y Nathalia Bedoya, habitantes del lugar; que creen que llegó la hora de que estas celebraciones tomen un giro.

“Nos acostumbramos tanto a que nos bañen con anilina y nos lancen agua sucia o hasta de camarón, que es lo que me lanzaron el año pasado, que todos sabían que en esta fiesta debían estar alertas a cada paso. No digo que tengamos un carnaval como el de Río de Janeiro, que sería fabuloso; pero veamos lo que pasa en Ambato, sobra la cultura. Salinas tiene un entorno bonito que da para hacer algo diferente. Espero de verdad que este sea el inicio del cambio”, sentenció Bedoya, quien vive dos cuadras atrás del malecón.

Entre las familias y especialistas en temas ligados al turismo y el medio ambiente, esta decisión de que la vía del malecón sea peatonal, da la oportunidad de que “al fin los peatones no tengan que caminar con miedo sobre el malecón”.

Recuerdo el carnaval del año pasado y fue una salvajada. Espero no ser testigo nunca más de una situación así, fue vergonzosa y denigrante. Y mi pedazo de tierra, esta Salinas que tanto amo, estuvo en boca de todos los ecuatorianos y turistas, pero por el descontrol que se vivió. Coralía Intriago,

​guayaquileña

“Hace cuatro años, unos desadaptados me lanzaron una botella de plástico en la cabeza, luego de vaciarme el líquido que había dentro de ella. Desde entonces detesté el carnaval. Si este año todo es diferente, quizás para el próximo recupere esas ganas de vivir la fecha y decida salir de casa durante esos días. A la fecha, no lo hago. Me encierro los 4 días y que lo festejen o se amarguen quienes están afuera”, señaló Doménica García, residente de La Milina y ambientalista; que plantea que el malecón se convierta en una especie de museo al aire libre ahora que estará cerrado.

Para el carnaval de 2024 en Salinas habrá concursos de todo tipo, además de comparsas y desfiles de carros alegóricos. Joffre Lino

Me alegra que se de este cambio, solo espero que los operativos prometidos se cumplan. Llegó la hora de que el carnaval de Salinas suba de nivel y no seamos testigos de más salvajadas. Patrick Ortiz,

​habitante

Que artistas de distintos puntos de la ciudad expongan sus cuadros, que se llene de artistas, de saxofonistas como los que se suele ver en el centro de Guayaquil de vez en cuando, sería un plus que atraería al visitante, sugirió.

