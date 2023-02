Lo que sucede en nuestro país hoy, no se compara con ninguna otra época.

No acostumbro a hacer 🧵..pero esta vez lo haré a raíz de lo que sucede en #Salinas so pretexto del carnaval.

A las chicas les sugiero que lean, para que no confundan libertad con libertinaje, erotismo ..👇 pic.twitter.com/lTNKt8PbtL