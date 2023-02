Como se ha podido evidenciar para los días de Carnaval, el desplazamiento de los ciudadanos ha sido masivo durante estos festejos. Para la celebración de este 2023 se contabilizó a 220.169 guayaquileños que han salido desde el Terminal Terrestre de Guayaquil y otros 31.754 del Terminal Terrestre Municipal Pascuales, desde el 17 al 20 de febrero.

Un total de 251.923 personas se fueron por el feriado desde el Puerto Principal, con rumbo a distintos puntos del país. Siendo los puntos más visitados, por provincias, en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

Las playas del país se han llenado no solo de espuma, globos de agua y de las botellas de cerveza, también de una muchedumbre de ecuatorianos que han buscado disfrutar del feriado de carnaval y han apuntado a tener una estadía en estos destinos tropicales como Playas, Manabí y Salinas.

Sin embargo, la gran cantidad de gente y el poco control de las autoridades locales han contribuido en la generación de caos, como se pudo evidenciar la noche del 19 de febrero en Salina, donde varias personas invadieron los espacios personales de turistas y habitantes para 'jugar' con ellos.

Asaltan carros en Salinas, tiran harina, huevo, espuma y se meten a arranchar todo lo q tenga la gente adentro de los autos, la playa llena de pandillas y gente asquerosa, destruyen todo, transmisiones en vivo en plataformas como TikTok dejan ver

"¡Había demasiada gente sin control! No me opongo a que las personas salgan de la ciudad, pero no es posible que esté tanta gente y los policías no estén ahí para controlar todo lo que sucede", reclama Ivette Murillo, guayaquileña que evidenció la "salvajada de las personas", indica.

Asimismo, Leonel Arias concuerda con la postura de Murillo. "Todos quieren salir a relajarse y eso no debería prohibirse, porque además apoya a la misma economía del país. Pero hay que tener autocontrol, y más vigilancia de las autoridades ante aquellos que no saben cuales son sus límites", agrega.