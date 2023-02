La madrugada de ayer, Salinas, en Santa Elena, se convirtió en una localidad del caos, denunciaron las decenas de habitantes y turistas, en su mayoría guayaquileños, que criticaron la falta de control que hubo al momento de “jugar” carnaval en el malecón; lo que permitió que en el “juego” se camufle también la delincuencia.

“No sé por qué se me ocurrió venir a este lugar si todos los años pasa lo mismo. Estoy con rabia, no aprendo. El malecón fue un asco, nos pudieron hasta matar. Vi que un grupo de antisociales, parte de la multitud que hubo al pie del malecón, le abrió la puerta del carro a una mujer y se le llevó la cartera. He jurado no volver a pasar nunca más en este balneario. Me harté. Nadie veló por la protección de nadie”, se quejó la guayaquileña Solange Lecaro, una de las víctimas que al intentar cruzar por esta ruta de Salinas, uno de los puntos más turísticos del cantón, sufrió los estragos de la violencia que quedó grabada en los videos que luego se viralizaron en internet.

En estos, que fueron compartidos en cuestión de segundos, se puedo ver a gente aglomerada en pleno malecón, cerca del sector de Las Palmeras, esperando con agua, lodo, arena, huevos y anilina a los conductores que intentaron, sin suerte, hacer un paseo. Sin embargo, la queja no vino solo por esta acción que fue descrita como “salvaje”, sino porque algunas de estas personas rodearon los carros, los movieron de un lado a otro y les abrieron las puertas y cajuelas, como parte de esa mal llamada diversión.

“Nos batieron y sentí terror, pensé que por un momento nos iban a matar. Hubo gente con cuchillos y podría jurar hasta que con armas. Todos los santos años es el mismo caos y nadie hace nada. Vi policías, pero apenas dos. ¿Dónde estaban los oficiales? Se supone que habría seguridad, con todo el antecedente que tiene Salinas, se supone que habría ojos monitoreando el sector. Mas no hubo nadie. El malecón fue el mismísimo infierno. Hoy (ayer) viajo a Guayaquil. No quiero estar aquí un día más”, se quejó Doménica Alarcón, quien tiene una casa en Chipipe.

Asaltan carros en Salinas, tiran harina, huevo, espuma y se meten a arranchar todo lo q tenga la gente adentro de los autos, la playa llena de pandillas y gente asquerosa, destruyen todo, transmisiones en vivo en plataformas como TikTok dejan ver

Continuo...👇🏼 pic.twitter.com/S5mMnot8ft — Karina (@SofikaVikinga2) February 20, 2023

Ojalá se pueda identificar a los sujetos que provocaron tremendo relajo para que así pueda recibir un castigo. Hoy a Salinas lo han hecho quedar muy mal.

Carolina Mejía

turista

Para las ciudadanas Alejandra Santos y Romina Cáceres, lo ocurrido evidenció la indiferencia que existe por parte de las autoridades en tema de seguridad. “La verdad es que la Policía Nacional y los agentes de tránsito en Salinas (por no decir en todo el Ecuador) son un chiste. Toda la vía del malecón fue un desastre. Golpearon los carros, dañaron la lata, los rayaron y no dejaron circular… Lindo mi Ecuador, qué viva el carnaval”, dijo irónicamente Santos, al hacer hincapié en lo absurdo que resulta que este escenario sea históricamente repetitivo.

Me sorprende que les sorprenda como se pone Salinas en “Carnaval”, lo sucedido es un loop de una «crónica de una muerte anunciada» que se repite anualmente… ese comportamiento visto en Salinas refleja que compartimos ciudades con animalitos bípedos sin capacidad de razonar 🤏🏼 — Juan Ycaza (@JuanYcaza1) February 20, 2023

Definitivamente faltó apoyo y control por parte de las autoridades. Hubo desmanes, desorden, caos, inseguridad y miedo. Todos, factores que espantan al turista.

Marcos Nieto

ciudadano

“Que no venga nadie a decir que es la primera vez que “juegan” carnaval de esta manera, porque cada año desde que tengo uso de razón es lo mismo. Lo que me asombra es que lo sigan permitiendo. Sabemos que Salinas es ya zona roja, sabemos o se supone que sus autoridades quieren que el turista se sienta seguro acá. Sin embargo, cualquier tipo de protección brilló por la ausencia. Prometo no venir a pasar más este feriado ni ningún otro a Santa Elena. Y es que en los otros cantones de la provincia hubo también sicariatos. Qué desorden todo esto”, se quejó Juan Solórzano, otra de las víctimas del “malecón del terror”.

A él se le subieron en la parte trasera de la camioneta que manejaba y pensó lo peor. “Fueron al menos 10 los desadaptados que saltaron como locos, aun viendo que había niños pequeños dentro. Por un instante pensé que me romperían los vidrios. Por suerte no pasó. Pero no podemos vivir así. Así no”, señaló.

Queja. La ciudadanía exige a la nueva administración que ejecute mejores planes de seguridad en los feriados.



Frente a esta situación, EXPRESO consultó a la Alcaldía de Salinas qué pasó con el control y los operativos prometidos; y desde la entidad el vocero Eduardo Hesney indicó que sí los hubo, que previamente los hicieron, pero que el problema fue provocado por los conductores de carros tuning que siempre en esta fecha se instalan en ese sector.

“Nosotros sabemos que el problema es reincidente y se lo hemos expuesto a todas las autoridades, incluida la Comisión de Tránsito (CTE) y la Policía. Hemos pedido que hagan algo respecto al escándalo público, que los sancionen; pero por alguna razón que desconozco no pasa. Hablen con ellos. Solo diré que los operativos que se trazan en papel, no se realizan en la práctica”, argumentó.

Salinas es el infierno en la tierra,la peor gente está ahí,sucios, escandalosos,sin cultura ni educación, la policía y ANT de adorno, los choli parlantes, vendedores de todo tipo, no existe ni Dios ni ley en esa jungla, ya entendí porque la gente está vendiendo sus casas y Dptos — 🇪🇨Vekale75 Nunca te des por vencido (@vekale75) February 20, 2023

Sobre la situación hasta el cierre de la edición, ni la CTE ni la Policía se pronunciaron al respecto.

Quien sí lo hizo fue Luis Tenempaguay, directivo de la Cámara Provincial de Turismo, que lamentó que pese a la coordinación que hubo previamente entre las entidades, la escena se haya repetido.

Así quedaron los vehículos tras pasar por el malecón la madrugada de este 20 de febrero. Cortesía

“Es una vergüenza lo que se vivió la madrugada del 20 de febrero. Ojalá lo que vimos nos quede grabado en la retina a turistas y autoridades. Si no hay cambio, si no trabajan en ser un destino turístico de verdad, lean bien, van a desaparecer del mapa. La gente quiere diversión, pero también calma. Con tanta violencia y crimen en el país, es fácil tachar a la provincia de Santa Elena como ese lugar para visitar cada vez que hay feriados. Está en sus manos. Miren cómo la gente ahora los visitó, y miren también cómo ustedes los están despidiendo”, alertó Geovanni Paredes, propietario de una vivienda en la zona residencial de San Lorenzo.

Gobernación: “Habrá más resguardo”

El gobernador Fulton Anchundia aseguró a EXPRESO que sí se dieron los controles, pero la avalancha de individuos aprovechó el momento en que los uniformados acudieron a otra emergencia y en ese momento hicieron de las suyas. “Cuando regresaron, todo fue controlado”, manifestó, al asegurar que anoche y hoy cien policías vigilarían el sector.