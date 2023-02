Las fiestas de carnaval avivan los recuerdos de las generaciones mayores

Aunque la mayoría de guayaquileños aprovechó el feriado de carnaval para salir de la ciudad, hay quienes se quedaron para disfrutar la fecha en familia y celebrarla como en el pasado, “sin salvajismo”, como se reportó en Salinas, en Santa Elena, pero sí con “productos como el talco, que no hagan daño a nadie”, confesaron a EXPRESO.

“Recuerdo que jugábamos con tierra, baldes de agua fría y hasta con huevos. Hay amigos que ya no están, pero con los que quedan, aún nos sentamos a hablar y recordar los bonitos días que pasamos. Nosotros sí que celebramos a lo grande”, recordó Isabel Ocaña, habitante de Guayacanes, quien ayer se encontraba jugando con globos de agua, pero al interior de la piscina que armó para sus nietos y sobrinos.

“Antes carnaval era más alocado, llegábamos sucios y raspados a casa porque jugábamos con todo lo que podíamos. Ahora por suerte es más calmado y hay más cosas con que jugar... Pero la inseguridad ha marcado las fiestas. Antes no había tanto miedo por estar en la calle. Hoy sí y por eso no he salido a pasear”, precisó Jorge Tutivén, de Sauces 5.

En Guayacanes y Sauces, se vio a los abuelos jugando con los más pequeños de casa. Christian Vinueza

En este vecindario, donde a los adultos mayores se los vio en los parques con pistolas de agua de juguete y talco, los residentes confesaron que esta vez decidieron divertirse en el perímetro del barrio.

“Salimos a jugar con los pequeños, pero con precaución. La tranquilidad se ha perdido. Si me pregunta cómo fueron las fiestas en el pasado, le diría que con paz. Eso era lo principal y lo que se perdió”, lamentó Carmen Alvear, quien para hoy -dijo- se propuso jugar con su cuñada. “Nunca he logrado mojarla. Esta vez sí o sí será mi misión”, señaló.

Este 20 de febrero, por la lluvia con la que amaneció Guayaquil, hasta cerca de las 13:00 hubo menos gente que los días anteriores en el Malecón y Las Peñas.