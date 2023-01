Acciones. Santa Elena triplicó el número de muertes violentas en menos de un año. Expertos reclaman intervención urgente para que no aumente la violencia.

La provincia de Santa Elena cerró el 2022 con 117 muertes violentas, una cifra que significa casi el triple de lo registrado en 2021, cuando fueron apenas 46 asesinatos, según datos de la Policía Nacional.

La investigación sobre la posible escuela de sicarios se intensifica en Santa Elena Leer más

En enero de 2021 hubo solo un caso, en los 30 primeros días de 2022 fueron ocho víctimas y al 20 de enero de 2023 también van ocho asesinatos. Diario EXPRESO pidió al cuerpo uniformado el detalle de las acciones y operativos que se implementarán para evitar el crecimiento de la ola delictiva en el territorio, pero el comandante de la zona, Juan Carlos Soria, indicó que por cuestiones de agenda ayer no podía atender el requerimiento.

Santa Elena tiene apenas 15 años como provincia y se ha caracterizado como un destino turístico tranquilo y lleno de balnearios que aún tratan de recuperarse de los efectos económicos que dejó la pandemia de COVID-19. Ahí existe una población de 300.000 habitantes y apenas 550 policías. Lo que significa que cada agente tiene bajo su responsabilidad a 545 peninsulares. No obstante, la Organización de Naciones Unidas recomienda que debe haber por lo menos 2,8 policías por cada 1.000 habitantes.

Esta situación mantiene en alerta al sector turístico. Holbach Muñeton, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, manifestó que el Estado “todavía está a tiempo” de tomar los correctivos necesarios, porque aún existe captación del turismo extranjero y quien falta es el nacional.

Dos polígonos clandestinos eran usados como escuela de sicarios en Santa Elena Leer más

“No hay que descuidarlo más de lo que ya está. Da pena decirlo, pero Esmeraldas no está sumergida, sino en quiebra de negocios; sometida por los tentáculos de las vacunas, por la inseguridad, droga y pobreza, porque no hay movimiento debido al mismo miedo. El caso de Santa Elena es preocupante porque así es que toman forma. El Estado ya perdió a Esmeraldas; mañana por favor, Dios no quiera, Santa Elena. ¿Y después qué sigue? ¿Toda la Ruta del Spondylus?”.

En Esmeraldas se viene todo abajo porque no hicieron las cosas a tiempo. No debe repetirse.

Holbach Muñeton, representante del turismo

EXPRESO intentó obtener una entrevista con el gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, para conocer las disposiciones de seguridad implementadas desde el Gobierno y las acciones preventivas, pero su equipo de comunicación señaló que tenía una agenda en territorio y que no podía atender el pedido. Sin embargo, apuntaron que para este sábado 21 de enero daría la entrevista.

Cuatro jóvenes, las nuevas víctimas de la violencia en la provincia de Santa Elena Leer más

A las puertas de una temporada playera, que recibe turistas en su mayoría nacionales debido a las vacaciones del periodo lectivo costeño, el sociólogo Víctor Briones enfatiza que la delincuencia en Santa Elena influirá en el comportamiento de su comunidad, luego de constatar el poco apoyo estatal. Por ello la población está más propensa a tener una conducta depresiva, frustrada y, en cierto modo, violenta, lo que puede desencadenar escenarios agresivos.

“La falta de oportunidades, más cuando no existe igualdad de condiciones y ausencia de apoyo estatal para sobrellevar esta crisis, en muchos casos puede producir desde violencia intrafamiliar hasta incrementar los actos delictivos en el sector... generar incertidumbre, lo que hace que los turistas decidan evitar ciertos lugares considerados de alto riesgo para visitar”, viéndose afectada su economía, puntualizó.