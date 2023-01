¿Qué sabían? ¿En qué andaban? ¿Habrían dicho algo?, son las principales interrogantes que tienen los moradores del puerto pesquero Anconcito, en la provincia de Santa Elena, por la muerte de cuatro jóvenes que fueron descubiertos asesinados a balas la noche del pasado 16 de enero en el barrio Carlos Rubira Infante, sitio apartado de la ciudad de Santa Elena. Tres de los difuntos residían en Anconcito.

Los cuerpos yacían maniatados y con signos de violencia al interior de un auto Aveo de placa IBD 8527. Dos estaban en el asiento posterior del carro y los otros dos en la cajuela. Aunque existen muchas interrogantes del caso, todos coinciden en que 'la mafia no perdona'. La ciudadanía cree que la droga tuvo mucho que ver. "En Anconcito y en toda la provincia hay una pelea constante por el territorio. Ya no sabemos qué hacer", comentó un habitante que pide que no se publique su nombre.

Los primeros en ser identificados fueron los hermanos Antony Israel y Danner Emanuel Pilla Caicedo, de 18 y 16 años, respectivamente. La desaparición de los hermanos había sido reportada a la policía minutos antes de su hallazgo. Se conoció que estos fueron vistos libando en el área conocida como 'El mirador´.

Al tercero se lo identificó como Kevin Torres Muñoz, amigo de los hermanos Pilla Caicedo y el cuarto asesinado fue Steven Botello Arroyo, quien tenía pocos días de haber llegado de Esmeraldas a la población de Anconcito.

Los criminales dejaron a sus víctimas sin sus documentos personales por eso recién la mañana del 16 de enero se supo con exactitud sus identidades. Todos los difuntos tenían tiros en la cabeza y previo a su muerte fueron golpeados de forma salvaje.

“El carro había sido robado en la provincia de Imbabura y no se encontraron indicios balísticos en el auto. Sin duda alguna que lo asesinaron en otro lugar, estamos haciendo una revisión exhaustiva del vehículo para ver si encontramos huellas dactilares u otro indicio que nos ayude a obtener pistas para dar con los responsables de este crimen”, señaló el fiscal John Tipantasi, quien investiga el caso.

Dentro de las pericias efectuadas está el seguimiento mediante cámaras del carro en donde se hallaron los cuerpos. Además del rastreo al sujeto que abandonó el vehículo. Se espera la colaboración de los familiares de los occisos para que detallen sí sus allegados estaban amenazados u otra situación sospechosa.

ATERRADOS

El espantoso hallazgo ocurrió a las 21:30 del 16 de enero en el barrio Carlos Rubira Infante, sitio apartado de la ciudad de Santa Elena. Los moradores de este sector se encuentran aterrados y prefieren guardar silencio por lo ocurrido.

Se conoció que el carro fue abandonado a eso 10:00 por un individuo que cubría su rostro con una gorra y mascarilla, el sospechoso se retiró a pie del lugar. En este lugar no hay cámaras de videovigilancia.

“Pensábamos que el automóvil estaba dañado, por eso nadie se preocupó. Todo el día pasó el carro allí y como nadie lo venía a ver es que nos acercamos”, dijo con temor uno de los lugareños.

OTRO ASESINATO

Al caso de los cuatro asesinados a bala que estaban dentro de un carro se suma también el crimen de Anthony Rosales de 28 años, a quien lo acribillaron la tarde de ese mismo día, 16 de enero, en el barrio Abdón Calderón de La Libertad. La policía no descarta alguna relación entre los dos hechos.

VOLVIÓ LA MATANZA

Las muertes al estilo sicariato en esta provincia habían hecho una especie de tregua durante los primeros 15 días de enero. “Pensábamos que los sicarios andaban en campaña política”, señaló un poblador haciendo referencia a la actividad proselitista que se vive en este sector.