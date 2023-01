El asesinato del presidente del Comité de los Ceibos, Javier Néstor Rosero, en manos de sicarios, ha generado una serie de reacciones entre los guayaquileños que repudian el hecho de que la violencia siga ganando terreno; y, a causa de ello, más familias vivan un luto obligado.

Habitantes del vecindario al que representó y por el que luchó en varias causas, además de los líderes comunitarios de otros barrios del norte y sur de Guayaquil, han alzado su voz este 13 de enero para cuestionar la falta de seguridad que existe en la zona 8, a la que pertenece el Puerto Principal; y cuyas muertes violentas suman ya 71 en lo que va del año.

"Hoy se fue un hombre bueno, le arrebataron la vida a un ser que luchaba por su barrio; por devolverle la convivencia y la seguridad. Él intentó que Los Ceibos siga siendo ese vecindario del pasado, tranquilo. Lamentablemente la maldita inseguridad y la falta de acciones por parte del Gobierno y de todas las autoridades, dejaron a esta ciudad sin su cabeza y a su familia, sin un ser que aman", relató Mónica Pin; quien veía con buenos ojos las reuniones y los plantones que a lo largo del año anterior Rosero, quien estuvo también al frente de quejas por la construcción de un complejo de edificios en Los Ceibos, lideró a fin de recuperar la paz urbana.

Tal como publicó EXPRESO la mañana de este 13 de enero. Rosero, quien se dedicó a desarrollar tecnologías orgánicas y medioambientales, estaba acompañado de su esposa cuando ocurrió el ataque armado en el que le descargaron 8 disparos. El suceso fue reportado en la calle Primera, en Los Ceibos, a pocos metros de su vivienda. La esposa condujo hasta la casa de salud donde los médicos corroboraron que ya no tenía signos vitales.

En diciembre pasado, Javier Rosero fue reelecto para otro periodo en el Comité. EXPRESO

La víctima Javier Néstor Rosero tenía 54 años y era ingeniero.

Un amigo de la víctima reveló a este Diario que la agresión se habría registrado por la continua lucha que mantenía con delincuentes quienes se estaban apoderando del sector.

"Habían jurado vengarse y lo cumplieron, era un hombre correcto y trabajador, nos conocemos de años, crecimos en este sector", dijo el morador.

En un comunicado emitido desde la página oficial de Twitter del Comité de Los Ceibos, los integrantes expresaron su pesar frente al hecho. "Quienes conformamos el Comité de Los Ceibos y tuvimos la oportunidad de conocerlo, lamentamos profundamente tan irreparable pérdida. Javier dio su tiempo y dedicación para dirigir el Comité, buscando siempre el bienestar y el buen vivir de las familias. Hacemos llegar nuestra nota de pesar a su esposa, hijos y demás familiares", rezó el documento.

A esa nota de pesar, se sumaron los habitantes de vía a la costa y de Samanes 4, quienes a través de sus páginas oficiales 'Vía a la costa progresa' y 'Samanes 4' lamentaron lo ocurrido. "Paz en su tumba y consuelo a sus familiares y amigos. Dios se apiade del Ecuador", agregó el residente de la zona, Carlos Ochoa.

Nuestras sinceras condolencias a los hermanos de Los Ceibos. Quienes hacemos barrios sabemos lo mucho que se padece en nuestros espacios públicos. Estamos con ustedes. Samanes 4

"Muchos no entenderán el dolor que está viviendo en estos momentos la comunidad de Los Ceibos. Lo verán como chisme, lo verán como una noticia más, como una cifra más. Pero no tienen idea lo que está ocurriendo. Han asesinado al hombre más honorable de Los Ceibos", agregó la ciudadana y abogada Marcela Dunn Ortega.

Gabriela Sandoval, líder barrial de la Alborada, aseguró sentirse consternada. "No lo conocía, pero sabía y estaba al tanto de que Javier era un buen líder. Lo vi protestando en varias ocasiones, supe que tenía proyectos para que haya más seguridad. Sé que era un líder activo. Guayaquil no merece lo que está viviendo. Me duele tanto vivir aquí y que mis hijos sean parte de esta sociedad en la que a diario corren peligro", sentenció.

En el vecindario, la comunidad destacó de Rosero que haya creado chats comunitarios, colocados botones de pánico, instalado decenas de cámaras y haya trabajado de cerca con la Policía. "Él tenía un gran proyecto para lograr que los delincuentes no toquen más a nuestra comunidad, fue un líder incansable, un líder de verdad. Todo lo que ha pasado ahora es doloroso y sentimos miedo. Estos solos en esta lucha. Hoy el dolor nos embarga y es superior a cualquier otro sentimiento", señaló una residente que pidió se omitiera su nombre.

Al ciudadano común le toca hacer el trabajo que el Gobierno no hace. Aquí las consecuencias: el Presidente del Comité de Los Ceibos, comprometido con la lucha contra la delincuencia de la zona, asesinado frente a su esposa, por quienes realmente nos gobiernan: los criminales. Julia Barreiro,

​guayaquileña