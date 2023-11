Salinas: la obra que pierde su encanto ante la falta de acciones

Saúl Rosales, propietario de un restaurante ubicado a un costado de la albarrada del barrio Centenario en la parroquia Muey, en Salinas, lamentó el abandono que tiene esta área que fue regenerada en agosto de 2015 con el objetivo de proyectar turísticamente a la población.

Santa Elena: los transportistas se oponen a la colocación de los radares Leer más

“Es lamentable que se deje perder una obra tan bonita, ahora todo luce abandonado. Los turistas han dejado de venir más aún con tanta inseguridad, esto de noche es oscuro”, comentó Rosales, quien pidió a las autoridades no dejen perder el sitio que en principio tuvo enorme acogida.

Arturo Del Pezo, quien habita en el área, coincidió con el pedido de Rosales. El ciudadano recordó que cuando se inauguró la nueva imagen del espacio, en Muey se sintió un gran impulso en su desarrollo turístico y económico, que ahora se ha perdido.

(Lo invitamos a leer: Salinas: tras cinco años de reclamos, la regeneración llega al malecón)

El agua huele mal y está sucia. La comunidad y personal de la Alcaldía han empezado a retirarla para reducir las molestias. Joffre Lino

El malecón de Salinas espanta a los turistas Leer más

“Los fines de semana llegaba mucha gente, esto quedó tan espectacular que vinieron cantantes de diferentes partes del país a grabar sus videos promocionales. Ahora es penoso que por falta de mantenimiento este gran avance que tuvo Muey, se termine. Era la oportunidad de que Salinas tenga, al fin, algo más que el malecón para visitar”, expresó.

Es que el agua del reservorio que antes fue transparente y limpia se volvió pestilente al acumularse con lodo por la falta de bombeo; los pasamanos de madera y soga que estaban ubicados en los alrededores empezaron a caerse, los ciclonautas a pedales que se utilizaban para los paseos lucen dañados.

Así permanece el espacio, con agua empozada, pequeñas lanchas que se caen a pedazos y un puente que luce desmejorado y por el que apenas unos cuantos se atreven a cruzar Joffre Lino

El oleaje arremetió contra las embarcaciones en Ballenita Leer más

“Es terrible que lo estén dejando destruir, las autoridades y la población deben unirse para salvar este lugar. Urge un estudio técnico para poder restaurarlo. La mala planificación de las obras conlleva a esto”, señaló Hugo Rodríguez, presidente de la Cámara de la Construcción de la Península.

La obra de rescate y regeneración urbana de la albarrada del ‘Centenario’ fue realizada por la Prefectura de Santa Elena. Tras su inauguración el ente provincial entregó la administración al gobierno parroquial de José Luis Tamayo (Muey), según los pobladores todo anduvo bien hasta 2020 cuando empezó la pandemia.

Por la emergencia sanitaria los recursos económicos del gobierno parroquial se destinaron para la ayuda en salud, entonces la obra empezó a destruirse. “La pandemia hace rato que se terminó y nadie hace nada por devolverle a Muey el sitio más importante que tenía. Es inaudito que las autoridades estén cruzadas de brazos al ver cómo se pierde el dinero del pueblo”, reclamó el habitante Williams Tomalá.

(Le puede interesar leer: Salinas: En Costa de Oro están hartos de vivir con tanta inseguridad)

Hace unos días, personal del GAD parroquial procedió a quitar el agua que estaba acumulada en el sitio, entre el líquido se encontró gran cantidad de desechos que las personas botan al verla abandonada.

“Los ciudadanos deben colaborar y no tirar la basura. Es verdad que no se ha podido hacer el mantenimiento, pero eso no quiere decir que la obra haya sido abandonada, estamos gestionando los recursos para reactivarla”, aseveró Shirley De la Cruz, vicepresidenta del gobierno parroquial.

La ciudadanía exige a la Alcaldía que intervenga la obra, como lo ha prometido, para recuperar la convivencia en el lugar. Joffre Lino

La autoridad señaló que se necesitan aproximadamente cincuenta mil dólares para recuperar el área, dinero que el ente local no tiene y se gestiona con el Municipio de Salinas la ayuda.

La violencia obliga a suspender el festejo en Santa Elena Leer más

Con lo indicado por De la Cruz coincide Juan Carlos Perero, presidente del Gobierno Parroquial, quien además manifestó que ha dialogado con el alcalde Dennis Córdova, quien le ha prometido la ayuda para 2024.

(Lo invitamos a leer: Alarma en Santa Elena por las “trampas mortales” en las vías)

EXPRESO conversó con Manuel Cochea, director municipal de Obras Públicas, quien aseguró que se tenía ya conocimiento del problema y que se gestionará la recuperación del área.

Tanto en el gobierno parroquial como en el municipio de Salinas, no se tiene fecha de cuándo podría efectuarse los trabajos de recuperación. La edil Priscila Del Pezo, quien reside en Muey, indicó que en reunión con el Cabildo no se ha topado el tema.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!