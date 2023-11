'Rodada del terror': Guayaquil desconfía de que la autoridad ahora sí ponga orden

La noche del pasado 31 de octubre Guayaquil fue la ciudad del descontrol. No hubo calle sin atascos, ni tampoco ciudadanos sin temor. La ya viralizada ‘rodada del terror’, protagonizada por decenas de motociclistas que por Halloween se tomaron las calles para circular sin placas, en contravía, con música a tan alto volumen (daba la impresión de que lo que rodaba era una chiva o discoteca móvil) y hasta con armas que, a decir de la Policía, eran de juguete, aunque la ciudadanía denuncia que eran reales; causó tales disturbios que el reclamo colectivo se centró en cuestionar por qué el Puerto Principal es tierra de nadie.

Sin autoridades que logren frenar este tipo de carreras o paseos ‘clandestinos’ que, como se ha denunciado ya a través de las páginas de EXPRESO, cada jueves desde hace al menos cinco años se ejecutan con libertad. Que no hay agentes de tránsito que velen por nada ni por nadie a partir de las 18:00, pues “abandonan la ciudad”, ha sido la queja común; y la percepción es que esto no va a cambiar, aun luego de que la ATM y la Policía hayan defendido ayer que sí hacen controles y a la par se hayan comprometido a hacer más. A diario.

#URGENTE GUAYAQUIL profundo sin Dios Ni Ley, tampoco autoridades!!

Ni Gobernador tampoco ALCALDE " peor" #Prefectura, tampoco @PoliciaEcuador ni Gobierno , así se encuentra la Av 9 de octubre centro de la ciudad Halloween 🎃 Anarquía Total están en campaña.!! pic.twitter.com/Ic1C1ufMjg — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) November 1, 2023

Tras el caos hubo casi 90 motos retenidas. Las licencias de todos estos motociclistas deben ser retiradas inmediatamente. Y si se trata de extranjeros, debe prohibírseles manejar una moto más en Ecuador.



Esteban Villamar

ciudadano

Sin embargo para guayaquileños como Óscar Lecaro y Samuel Padilla, ambos habitantes de la Alborada, esos argumentos son una mentira. “La noche del 31 Guayaquil fue el mismísimo infierno. Parecía que los motociclistas estaban de cacería y nos iban a matar. Hicieron revuelo en los túneles, en los benditos túneles, lanzaron fuegos artificiales para amortiguar el sonido de las balas que yo vi que salieron de un revólver. Esa gente estuvo loca. Y sí, claro que la ATM salió. Pero lo hizo porque la indignación de la ciudad no podía ya subir más de nivel. Salieron porque no les quedó de otra, puesto que la crítica frente a cómo nos abandonan fue extrema... Ya quiero ver qué pasa el próximo jueves y el siguiente y el siguiente... que se viene un nuevo show. Ya verán cómo no asoma ni un solo uniformado”, pronosticó Lecaro, quien estuvo en el atolladero que se generó en la avenida 9 de Octubre e impidió incluso que los carros de bomberos y ambulancias puedan acudir a los llamados de ayuda.

Según datos emitidos por la ATM, 84 motos fueron retenidas y sus conductores sancionados por irrespetar la ordenanza de que se movilicen dos personas en moto, en 44 de los casos, lo que fue catalogado de absurdo; y los restantes 40 por participar en competencias en la vía pública, de acuerdo con el art. 386 del COIP.

El irrespeto por parte de los protagonistas de esta caravana es condenable. Sembrar desorden y terror con tal frecuencia evidencia que el control es nulo en la ciudad.



Paúl Palacios

ciudadano

“Cómo es posible que apenas 44 fueran los multados por incumplir la normativa de dos en moto. Por Dios, ¿tan estúpidos nos creen? Hubo como 600 motocicletas rodando y en esas, las tres cuartas partes, por no decir en todas, iban dos pasajeros como mínimo. Fuimos Ciudad Gótica y lo seguiremos siendo hasta que, por una simple vez, las autoridades de tránsito actúen como deben y dejen de ser cómplices del desorden”, sentenció el conductor Nicolás Artieda.

Descontrol. En esta imagen captada en el malecón se puede ver apenas una parte del grupo de motociclistas que se desplazaron por Guayaquil ayer. Captura de video

Sobre lo ocurrido, el teniente coronel Freddy Toapanta, jefe del Grupo Operativo del Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), informó que tras las denuncias difundidas en redes sociales, en conjunto con la ATM decidieron implementar el operativo de control, en el que hallaron tres motos reportadas como robadas.

“Estos grupos se habían convocado por Halloween. Nuestro objetivo era garantizar la libre movilidad de los ciudadanos y de igual manera identificar vehículos y motocicletas que tengan algún tipo de alerta, pero el control no solo fue para las motos, sino a los ciudadanos. A algunas personas les hallamos armas de juguete, cuchillos de plástico y esto evidentemente aumentó la inseguridad”, reconoció.

#Guayaquil | Así se encuentra en este momento la Av. de las Américas a la altura del puente de conexión con la autopista Narcisa de Jesús, sentido hacia el norte pic.twitter.com/YQ97gIVoRF — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) November 1, 2023

Guayaquil es tierra de nadie. La denominada ‘rodada del terror’, organizada por motociclistas, terminó siendo una verdadera noche de terror, con motociclistas disparando por toda la ciudad.



Marcel Ramírez

ciudadano

Para el ciudadano Paúl Palacios, resulta condenable el comportamiento por parte de estos motociclistas. “Sembrar desorden y terror con la frecuencia con que lo hacen debería ser razón suficiente para retirarles la licencia e imponer multas drásticas y no blandas como las ahora existentes. Me apena que la comunidad entera sea testigo de este problema y no las autoridades, que dicen monitorear y estar al tanto de una molestia que ha venido generando críticas eternas. El abandono hacia lo que pasa y preocupa en Guayaquil es evidente. ¿Lo peor? Que no hay medidas reales que evidencien que el escenario, a corto plazo, será distinto. Y es que desde mi perspectiva, los controles que prometen servirán y se darán solo para la foto”.

Hecho. Tanto en Durán como en Guayaquil las rodadas por la celebración de Halloween fueron anunciadas en redes sociales.

Un total de 84 motos fueron retenidas en los operativos que realizó la noche del 31 de octubre la ATM y la Policía. Cortesía de la ATM

La rodada terminó en tragedia para cuatro jóvenes

Dos murieron y dos quedaron heridos. Eran parte de la misma familia

A cuatro jóvenes la desobediencia les pasó factura. De regreso a su domicilio, luego de haber disfrutado de una noche de entretenimiento y de una rodada en motocicleta por Halloween, fueron interceptados por delincuentes que a tiros acabaron con la vida de dos de ellos. Los otros dos quedaron heridos.

El hecho se registró cerca de las 23:00 del martes en una calle lastrada entre la cooperativa 28 de Agosto y Valparaíso 2, en Durán, el segundo cantón con más muertes violentas de Guayas. Del 1 de enero al 1 de noviembre se han registrado 291 asesinatos, 181 más que el mismo período de 2022.

Morgue. Carlos Morán (mano en rostro) lamenta la muerte de su hijo e hijastro. Alex Lima

Carlos Morán, padre y padrastro de los jóvenes fallecidos, relató que a las 20:00 el mayor de sus cuatro hijos, Johan Efraín Morán Delgado, de 20 años, sus hijastros (uno de 15 y otro de 17) y la pareja de uno de ellos salieron de su domicilio para dar una vuelta en moto por la ciudad ferroviaria.

“Les dije que no salgan. Que como están las cosas en Durán, es mejor quedarse en casa. Lamentablemente, a los jóvenes les damos consejos y ellos no escuchan. He perdido a mi hijo y a mi hijastro”, expresó con tristeza, mientras en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencia Forenses aguardaba por los restos de sus seres queridos.

Conductores cuestionan la falta de planificación de la ATM en vía a la costa Leer más

Los cuatro jóvenes iban en motocicletas. Habían hecho un recorrido junto a otros amigos por varios sectores de la localidad de donde eran oriundos. En uno de los vehículos livianos viajaban Johan y su hermanastro José, y en otra moto iba la pareja de enamorados. A cinco cuadras de llegar a su hogar, fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en un carro de color plomo.

Moradores dijeron que del auto se bajaron dos sujetos y tras interceptar las motos arremetieron en contra de los jóvenes.

