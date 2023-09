Dos en motos, la prohibición que está lejos de cumplir su objetivo

La prohibición de que dos personas circulen en motocicleta, para reducir la delincuencia y los sicariatos que se producen a través de estos vehículos, es algo que no se cumple en Guayaquil, a pesar de que las autoridades de tránsito y de la Policía Nacional aseguran que están realizando operativos para sancionar a los infractores.

Guayaquil: El hampa ronda los exteriores de las paradas de la metrovía Leer más

La restricción la puso en marcha la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) el 8 de junio 2022. Sin embargo, la ciudadanía señala que a diario es testigo de robos, asaltos y asesinatos que se cometen a bordo de motos, cuyos conductores huyen, muchas veces, sin ser detenidos.

Cifras de la Policía señalan que en este 2023 se han producido 5.000 delitos a bordo de motocicletas; 100 más que los registrados en 2022 en la misma fecha. Mientras que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informa que en este año se han ejecutado 2.930 operativos de controles, cuyos procedimientos han terminado con la retención de la moto y la citación correspondiente.

Incumplimiento Se sanciona con una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado, y la reducción de 4,5 puntos en la licencia del conuctor.



Lea también: "El radar que me multó injustamente ya no está, ¿ahora quién remediará mi caso?"

Pero para la ciudadanía esos controles son blandos y no logran solucionar el problema. En este punto, ponen como ejemplo lo que pasa con las decenas de motos que recorren cada jueves las calles de la ciudad, sin lograr ser detenidos, cuando el escándalo que hacen los motorizados es enorme.

“Pasan por la Orellana, por los Ceibos, vía a la costa, en sí todo el norte, además del centro..., haciendo escándalo, gritando obscenidades y hasta dando bala. Yo los he visto, los he escuchado. Hace dos semanas, cerca de El Cóndor dieron diez balazos al aire. Qué estupidez fue esa. Todos corrimos a cerrar las ventanas.... ¿Y la Policía y la ATM? Brillaron por la ausencia. Y ojo, que esto que hacen no es nuevo. El lío de las motos cada jueves viene de hace años”, señaló la residente Elena Lecaro, habitante de esta ciudadela vecina a Álamos Norte.

Los líderes barriales no están satisfechos. Por eso, a través de EXPRESO piden redoblar los operativos e impartir fuertes sanciones para que esta situación no siga causando pérdidas y temor a la comunidad.

Los operativos que realizan la ATM y la Policía no han logrado que los motociclistas cumplan la ordenanza. Tampoco se ha visto bajar el índice delictivo con estas medidas.

Hilda López, líder del comité promejoras de Guayacanes



Los túneles San Eduardo, Santa Ana y El Carmen, cerrados por la noche por un mes Leer más

Enrique Cuesta, líder del comité promejoras de Sauces VI, señala que en su zona es frecuente observar a dos hombres movilizándose en moto a exceso de velocidad. “Asimismo, circulan sin casco infringiendo una ordenanza que está vigente desde octubre del año pasado, pero que no todos la respetan”, menciona, al agregar que los operativos que se realizan no surten efecto, por lo que considera que se deben aplicar sanciones económicas fuerte y prisión para que los infractores acaten la resolución.

Lea también: El cobro de 36 multas por fotorradares genera hasta delirios a conductor

La ordenanza municipal señala, que el incumplimiento de la medida se sanciona con una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado; y la reducción de 4,5 puntos en la licencia del conductor; y la retención de la unidad por siete días.

Julio Rodríguez, presidente del comité promejoras de La Floresta 1, sur de la ciudad, señala que los robos a bordo de motos no han parado.

Lo dice porque hace dos semanas, a pocas cuadras de su casa, fue asaltado por dos hombres que viajaban en este medio de transporte. “Se llevaron mi teléfono celular y la billetera con mis documentos”, denuncia, al subrayar que estos sucesos se presentan a diario porque no hay ningún control por parte de la Policía.

Las multas y sanciones deben ser drásticas y que les duela el bolsillo. En ese momento preferirán acatar las disposiciones o lo pensarán mil veces antes de cometer la infracción.

Enrique Cuesta, líder del comité promejoras de Sauces VI



“Por este sector, de vez en cuando se observan a pocos agentes de tránsito; pero nada más”, recalca el dirigente, quien sugiere a los uniformados realizar más rondas para detener a quienes estén infringiendo la disposición y para evitar que la delincuencia siga creciendo.

Mariela Peralta, miembro del comité promejoras de la Alborada V etapa, también se queja. Narra que el fin de semana pasado dos hombres y una mujer, a bordo de una motocicleta, le robaron su teléfono cuando caminaba rumbo a su casa. “La situación es alarmante. Cada vez que escucho el ruido del motor de una moto me da miedo y quiero gritar y salir corriendo. Pero me controlo porque eso podría provocar que los antisociales reaccionen de mala manera”, añade.

Aquiles Álvarez: “La licitación para la Troncal 4 no demorará más de 90 días" Leer más

Hilda López, secretaria del Comité promejoras Guayacanes, comenta que la situación no es diferente en el sector donde habita. “A veces andan hasta tres personas cometiendo delitos. Se burlan de las leyes y de las autoridades. No es posible que el ciudadano tenga que andar a la defensiva cada vez que escucha una moto. Debe haber sanciones drásticas que detengan este problema”, resalta.

Bertha Aguirre, directora de Control de Tránsito de la ATM, informa a EXPRESO que desde 2019 se acordó que dos personas no podían circular en motos, a partir de las 19:00 y que desde entonces se realizan controles en forma conjunta con la Policía.

Además, dice que desde las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) de cada Distrito se desplazan dentro de cada circuito y proceden con la revisión y requisa de las unidades que circulan por el sector.

Lea también: Los vecinos de la autopista Narcisa de Jesús reclaman soluciones viales

La funcionaria de la ATM destaca que en 2019 se ejecutaron 9.338 operativos por infringir la ordenanza municipal de prohibición de dos hombres en moto, no portar las placas correspondientes y no contar con la matriculación al día; en 2020, 10.875; en 2021, 17.802; en 2022, 13.182; mientras que en lo que va del año se han ejecutado 2.930.

Pero la comunidad confirma que no ve los resultados. Y es que basta salir a la calle por unos minutos, alegan, para ser testigos de cuántos motociclistas se desplazan de par en par, a veces sin placa, ni casco homologado y frente a los ojos de la autoridad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!