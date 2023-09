Los túneles San Eduardo, Santa Ana y El Carmen, cerrados por la noche por un mes

Los túneles San Eduardo, Santa Ana y El Carmen permanecerán cerrados durante casi un mes, siempre por las noches, por trabajos de mantenimiento que se harán a las estructuras.

Ambientalistas: el bosque protector Cerro Blanco no debe tocarse Leer más

Según un comunicado emitido ayer por el Municipio, durante el cierre se limpiarán las paredes y aceras de las obras, los sumideros y las cajas de registro.

Estos trabajos se realizarán de lunes a jueves. En el túnel San Eduardo, que colinda con la avenida Barcelona, desde las 22:00 hasta las 05:00; y en los túneles Santa Ana y El Carmen, ubicados en el centro, desde las 23:00 hasta las 05:00.

Para la ciudadanía, aprovechando estas labores, resulta importante que se coloque señalética que “recuerde” que ni los motociclistas ni ciclistas deben transitar por los túneles, como muchos lo hacen.

LEE TAMBIÉN: Guayaquil: La desobediencia se desplaza por la ciudad en dos ruedas

Doménica Lucas, quien habita en el centro, asegura ser testigo de cómo los motociclistas pasan de forma permanente por el San Eduardo, siendo su presencia masiva los jueves, que es el día que hacen “sus recorridos”.

Las infracciones de tránsito estan a simple vista ... pero la @ATM_Transito

Solo trabaja en horarios de oficina.#GUAYAQUIL ciudad sin ley !!!!

2 en moto

Sin placas

Ingresando al tunel las motos @alcaldiagye @luisantonio_r @williamludena @AntiradarGYE @CynthiaViteri6 pic.twitter.com/fxUkFmpwWu — JORGE IZAGUIRRE (@Balder_el_Brav) May 7, 2022

Guayaquil: El robo de tachos metálicos de basura no paran en el centro de la ciudad Leer más

“Lo que ha quedado registrado en las redes es real. He visto grupos enormes de motociclistas, haciendo hasta piruetas al entrar a la estructura. Se supone que por su propia seguridad, para no inhalar los tóxicos allí encerrados, ellos no deben pasar. Si bien si hay señalética, pues entonces que la hagan enorme. Para ver si así respetan. Y si no, pues la ATM que sancione. Pero que ya lo haga”, sentenció.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!