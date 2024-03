El relato que busca reivindicar a Leonidas Plaza Gutiérrez

“El general Leonidas Plaza Gutiérrez es un personaje más, de tantos, maltratados por la historia ecuatoriana”, afirma Rafael Arroyo Alcívar.

El ingeniero civil, aficionado a la historia, lanzó esta semana el libro ‘La verdad: Leonidas Plaza Gutiérrez, víctima de su silencio’, obra histórica donde busca aclarar los mitos y malos entendidos que rodean al polémico militar y expresidente.

“No puedo precisar desde hace cuánto he anhelado que se escriba la verdad sobre el general Leonidas Plaza Gutiérrez, solo sé que son algunas décadas”, recuerda.

Sin embargo, aquella obra ilustre, en que esperaba que se abordaran las cinco acusaciones de las que fue víctima el expresidente nunca llegó y en 2021, este se decidió a escribir el libro que tanto había querido leer.

Para ello contó con numerosas fuentes documentales, y la más especial de todas: el archivo de la familia Plaza, en la hacienda Zuleta, al que tuvo acceso gracias a los bisnietos del afamado personaje.

Como aficionado que soy de la historia, lo que me impulsa a escribir sobre el general Leonidas Plaza Gutiérrez es la desazón que me produce verlo tan denigrado por algunos historiadores.



Rafael Arroyo Alcívar

Autor

Había varios motivos por los que Arroyo quería escribir la obra, uno de ellos emocional, pues es sobrino bisnieto del general. “La tradición familiar al general Plaza, al tío Leonidas, como le llaman, como un hombre honesto, respetuoso, afectuoso con propios y ajenos. Aguerrido y valiente como soldado. Un estadista democrático y liberal. Una imagen distinta de la que se refleja en la gran mayoría de libros de historia”, señala.

¿Cuáles son estas cinco impresiones que califica como temerarias acusaciones?

Durante el lanzamiento de la obra, que se llevó a cabo ante una nutrida audiencia en la fundación Zaldumbide Rosales, este y sus presentadores, Gonzalo Ortiz Crespo y María del Carmen Almeida, ahondaron en ellas.

Arroyo ha dicho que el segundo tomo de esta trilogía se lanzará a fines de 2024. En este primer tomo, él busca aclarar los mitos y malos entendidos que rodean al polémico militar, FRANKLIN JACOME / EXPRESO

“Se tejieron numerosas falsedades alrededor de hechos históricos. En primer lugar, Plaza Gutiérrez no fue responsable del asesinato del general Eloy Alfaro”, aclararon.

Esta noción, agrega el autor, lo convirtió en villano de la historia nacional, una fama que nunca se quitó de encima.

Adicionalmente, el autor asegura que Plaza Gutiérrez tampoco fue el responsable del asesinato del general Julio Andrade, que no ordenó los bombardeos a la ciudad de Esmeraldas a principio de 1913, que no traicionó sus convicciones liberales cuando se encontraba exiliado en Nicaragua, y que no suplantó la identidad de uno de sus hermanos para acceder a la presidencia, como se ha afirmado.

Para ello, el autor emplea numerosa documentación, entre ellas cartas enviadas entre el general y sus coidearios, amigos y familiares.

“El general Leonidas Plaza Gutiérrez nunca abordó estas acusaciones de manera pública. Fue víctima de su silencio porque creía que la verdad saldría a flote tarde o temprano y que esta lo absolvería ante sus conciudadanos. No fue así”, dice Arroyo Alcívar.

‘La verdad: Leonidas Plaza Gutiérrez, víctima de su silencio’ es una primera publicación. Arroyo ha dicho que el segundo tomo de esta trilogía se lanzará a fines de 2024. FRANKLIN JACOME / EXPRESO

Este añade que los mitos infundados fueron difundidos por “uno o dos historiadores” de la época, y quienes siguieron sus pasos no realizaron un trabajo riguroso de manera posterior, limitándose a repetir lo que creían cierto.

“El objetivo de este primer libro es sacar a relucir la verdad de algunos hechos en la vida del general... y limpiar su imagen histórica”, indica.

Sin embargo, para el autor este es tan solo el primer paso, pues para fines de 2024 espera lanzar un primer tomo de la biografía de este personaje, y luego, en 2025, escribir dos tomos adicionales.

