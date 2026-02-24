Redes activas en plena prisión preventiva: la estrategia política de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez reactivó sus redes sociales mientras cumple prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi, en el marco del caso Goleada.

La reactivación de las redes sociales de Aquiles Álvarez, quien cumple prisión preventiva por el caso Goleada, ha generado dudas sobre quién maneja sus cuentas y con qué objetivo. El 23 y 24 de febrero publicó un video, mensajes y retuits en los que defendió su gestión, habló de “persecución política” y destacó logros como la renovación de la flota municipal, pese a estar recluido en la cárcel de Cotopaxi bajo monitoreo del SNAI. Aunque no existe confirmación oficial sobre quién administra sus cuentas, expertos sostienen que la actividad digital busca evitar un vacío comunicacional, reforzar su capital electoral y posicionar la narrativa de persecución política en medio del proceso judicial.

Mostrar liderazgo y continuidad en redes

El politólogo Santiago Pérez sostiene que la reaparición digital de Álvarez responde a una estrategia política calculada y no a un hecho aislado. Desde su perspectiva, mantener activas sus redes sociales le permite conservar visibilidad, liderazgo y control del relato público, aun estando en prisión preventiva. Pérez explica que, en política, el silencio puede interpretarse como debilidad y abrir espacio para que adversarios ocupen ese terreno comunicacional; por ello, continuar enviando mensajes, defendiendo su gestión y marcando postura frente al Gobierno central sería una forma de evitar un vacío de poder simbólico.

Evitar ese vacío comunicacional que podría ser utilizado por adversarios forma parte de esta dinámica. Santiago Pérez Politólogo

En ese sentido, la actividad en redes no solo busca informar, sino sostener su capital político y mantener cohesionada a su base de apoyo mientras avanza el proceso judicial. "Esto muestra o sugiere también una estrategia de legitimidad en función de su gestión y de todas las cuestiones que ha desarrollado dentro de la alcaldía frente a la crisis que tiene a su haber".

Pérez añade que la estrategia intenta mover la conversación desde lo judicial hacia la narrativa de persecución política y el conflicto con el Ejecutivo. Aunque no sustituye el proceso legal, sí influye en cómo la opinión pública interpreta los hechos, instalando la idea de una disputa de poder entre el gobierno central y el local.

Mientras otros usan el Estado para PERSEGUIR, nosotros usamos el municipio para SERVIR.



La ciudad esta VIVA. Este 2026 el camino continúa. Guayaquil puede más y merece más.



Esta es nuestra casa grande, LA CASA DE TODOS. pic.twitter.com/qv4PtzIXYq — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 23, 2026

Además, subraya la dimensión electoral: “Aquí Álvarez está poniendo sobre la mesa el cuidado de su base territorial y de su capital electoral, evitando el debilitamiento de su imagen y de su narrativa”.

Qué sigue para el caso triple A tras excusa del juez Fierro Leer más

Una exhibición de resistencia

El abogado Alex Sánchez ofrece otra lectura: las redes sociales funcionan como un espacio de resistencia. “Las redes sociales perennizan las voces, hacen visibles aquellas que se encuentran en la oscuridad. Es el caso del Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien a pesar de estar privado de libertad, sigue dinámico desde lo virtual”, explica.

Para Sánchez, la actividad digital del alcalde refleja una doble faceta: la tangible, marcada por sus limitaciones en prisión, y la virtual, donde se proyecta su sentir y postura política. Esta dinámica es una manera de demostrar que no se doblega, que aunque su voz física esté “muteada”, su amplificación virtual permanece intacta.

RELACIONADAS Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

En lo que Sánchez considera un contexto de inundación informativa y fragilidad de la memoria colectiva, la continuidad digital invita a la ciudadanía a recordar que Álvarez se encuentra privado de libertad en condiciones que él considera arbitrarias.

Transformamos un cementerio de vehículos obsoletos que recibimos al inicio, en una flota de más de 350 vehículos operativos que ahora sirven a la ciudad, potenciando la eficiencia municipal y acercando servicios esenciales a la comunidad. pic.twitter.com/UzNI0jIJbI — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 24, 2026

Videos como respuesta directa a ADN

Alex Lucio Paredes, abogado penalista, cree que el adversario político más fuerte del presidente Daniel Noboa es Álvarez, y "silenciarlo en medio de las reformas al COOTAD favorece los intereses gubernamentales". En este contexto, la publicación del video en redes constituye una respuesta directa a las declaraciones del presidente y del Ministro del Interior, y "debe leerse como parte de la disputa política entre la Revolución Ciudadana y ADN", señala.

La publicación del vídeo constituye una respuesta directa a las últimas declaraciones del presidente. Alex Lucio abogado penalista

El especialista enfatiza que este episodio forma parte de una estrategia comunicacional más amplia. La difusión del video es una de varias tácticas que Álvarez desplegaría para defender su gestión y proyectar su futuro político. Se trata de un esfuerzo por construir narrativas que configuren los escenarios de cara a las reformas y elecciones seccionales, manteniendo vigente su liderazgo pese a la coyuntura judicial.

Implicaciones comunicacionales

La continuidad digital de Álvarez cumple varios objetivos, según los expertos.

Movilizar emocionalmente a sus bases, reforzando la cohesión con mensajes de resistencia.

Cuidar el capital electoral, evitando la erosión de apoyos internos y proyectando fortaleza.

Reforzar la legitimidad de gestión, mostrando que el municipio sigue funcionando y no está en acefalía.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez reaparece en redes sociales y habla de la seguridad en Guayaquil

No obstante, como advierte el politólogo Santiago Pérez, los efectos no son homogéneos: entre simpatizantes fortalece la idea de persecución; entre indecisos puede generar dudas sobre la oportunidad política del caso; y entre críticos puede interpretarse como victimización o distracción frente al proceso judicial. “La reactivación de las redes sociales puede también tener un efecto negativo en función de la reivindicación de esta polarización entre los seguidores del alcalde y el Ejecutivo. Aquí polarizamos más la conversación”, concluye.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!