Choque de dos autos en Quito provoca cierre de avenida Panamericana Norte

El accidente de tránsito en la avenida Panamericana Norte dejó varios heridos, dijo el ECU 911

Dos autos se chocaron de frente en la avenida Panamericana Norte, a la altura del sector de Calderón, norte de Quito.

Un accidente de tránsito entre dos autos se registró a las 15:24 de este martes 24 de febrero de 2026 en el sector de Calderón, sobre la avenida Panamericana Norte, en Quito. Según información oficial del ECU 911, la llamada de auxilio reportó que había varias personas heridas.

Luego de recibir la alerta, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito y del Ministerio de Salud Pública se trasladaron al sitio para ayudar a los afectados. Hasta las 17:37 el servicio de emergencia no precisaba el número de heridos.

Además, los uniformados de la Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cercaron la zona del accidente para permitir que los heridos reciban atención médica. Por este motivo, un carril está cerrado en sentido Oyacoto - Quito, en la entrada norte de la ciudad.

El informe preliminar del siniestro señala que el accidente de tránsito se produjo por el choque entre dos vehículos livianos. Se trata de dos autos, los cuales quedaron uno frente a otro sobre la carretera que une a Pichincha con la provincia de Imbabura.

Congestión en la avenida Panamericana Norte

El ECU 911 difundió imágenes de la emergencia en donde se observa que un auto blanco y otro plateado chocaron y yacían sobre los carriles central e izquierdo. El vehículo plateado quedó con la parte del motor hundida y el parabrisas destrozado.

Aunque el ECU no reportó la cantidad de afectados, a las 17:45, el Cuerpo de Bomberos de Quito señaló que sus paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas.

🚙💥 #EmergenciasUIO | A esta hora, se registra un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, en el sector de Oyacoto.



🚘 Dos vehículos colisionaron.



🧑‍🚒 Al momento, brindamos atención prehospitalaria a tres personas afectadas.



🚧 La vía se encuentra cerrada en sentido… pic.twitter.com/YMoYkxKnxW — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 24, 2026

La suspensión de la circulación vehicular sobre ese tramo de la avenida Panamericana generó complicaciones, lo que ha provocado congestión vehicular en uno de los corredores más transitados del norte de la ciudad.

Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y, de ser posible, optar por rutas alternas mientras atienden la emergencia.

