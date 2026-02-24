Guayaquil: Ataque en la ciudadela La Pradera sería por disputa en la venta de drogas

Dos adolescentes fueron asesinados por igual número de sicarios, según la Policía Nacional

En el parque de La Pradera 2, donde se cometió el crimen de dos adolescentes, se colocó una vela en memoria de las víctimas.

Las víctimas de un ataque armado registrado en un parque ubicado en La Pradera 2, en el sur de Guayaquil, eran menores de edad. Así lo confirmó José Albuja, jefe policial del distrito Sur.

El uniformado señaló que, hasta el momento, se siguen pistas para poder aprehender a los implicados en el hecho violento, cometido la noche del lunes 23 de febrero.

"Aproximadamente fueron dos. Uno que ejecutó la acción y otro que lo estaba esperando", refirió.

Albuja también mencionó que los jóvenes, ambos de 17 años, fueron llevados a diferentes casas de salud, pero posteriormente se confirmó que ya estaban sin vida.

Sicariato sería por microtráfico

Albuja señaló que en poder de uno de los adolescentes asesinados "se encontró una funda plástica grande, que contenía en su interior 40 sobres con sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente marihuana".

La funda con aquellas sustancias fue encontrada en la cintura de la víctima, oculta entre el pantalón y la camiseta.

"Se presume que (el ataque) fue por microtráfico. Estaban tal vez expendiendo", dijo Albuja.

El jefe policial añadió que se busca determinar si los adolescentes fueron atacados por integrantes de una organización delictiva que busca comercializar alcaloides en el mismo sector.

