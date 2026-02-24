Nataly Morillo: "El dragado es competencia de las prefecturas, no del Gobierno"

Nathalie Morillo defendió la reforma al COTAD y señaló a prefecturas por el dragado.

El dragado del río Guayas y de otros afluentes es competencia directa de las prefecturas y no del Gobierno Nacional. Así lo afirmó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, durante una entrevista en Radio Centro, al referirse a los recientes desbordamientos registrados en la temporada lluviosa en Ecuador.

“La competencia del dragado es de las prefecturas, más no del Gobierno Nacional”, sostuvo la funcionaria, quien aseguró que desde 2025 el Ejecutivo envió oficios solicitando planes de intervención en ríos a las autoridades provinciales.

Según detalló, el 31 de julio y el 24 de septiembre de 2025 se remitieron requerimientos formales a las prefecturas de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro para que presenten una planificación preventiva. “Nosotros queríamos anticiparnos y no reaccionar ante la temporada lluviosa”, dijo.

Dragado del río Guayas: exhortos y prevención

Morillo afirmó que el Gobierno buscó evitar pérdidas humanas y daños materiales mediante pedidos formales de planificación. Sin embargo, aseguró que las prefecturas no ejecutaron acciones oportunas.

“Lamentablemente estas prefecturas no lo hicieron y ya estamos viendo los resultados”, expresó al señalar que la falta de obras incide en los desbordamientos e inundaciones.

Durante la entrevista también se consultó sobre la posibilidad de que la Armada participe en estas tareas. La ministra reiteró que la responsabilidad es provincial, aunque insistió en que el Ejecutivo exhortó de forma reiterada a cumplirla.

RELACIONADAS Gobierno de Noboa promete cobertura nacional de fármacos en casas de salud para 2026

Reforma al Cootad y regla 70/30 en municipios

En la entrevista, la ministra defendió la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), ya publicada en el Registro Oficial, que obliga a destinar al menos el 70% del presupuesto a inversión y obras, y un máximo del 30% a gasto corriente.

“La regla es clara, el 70% para obra y el 30% para gasto corriente”, manifestó. Añadió que la medida no elimina la autonomía de alcaldías y prefecturas, sino que establece una planificación obligatoria.

“Aquí no se topa un centavo del presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados”, sostuvo al rechazar versiones sobre recortes o cierre de servicios municipales.

Control financiero y posibles sanciones

Aguiñaga responde al Gobierno tras responsabilizar a los GAD por estragos invernales Leer más

Morillo aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de revisar el cumplimiento de la regla presupuestaria y de clasificar correctamente los ítems de gasto. Explicó que los ítems del grupo 50 corresponden a gasto corriente y los del grupo 70 a inversión. “Lo que se va a revisar es que no existan sobreprecios”, indicó.

Advirtió que, si un gobierno local no cumple con el 70/30, podría enfrentar reducción de recursos. “En el momento en que una alcaldía o una prefectura no cumpla, habrá algún tipo de reducción en su presupuesto”, afirmó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!