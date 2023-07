Fue la excusa perfecta para ‘escaparse’ del trabajo. La feria gastronómica Raíces abrió este 20 de julio sus puertas a los guayaquileños y visitantes que, pasadas las 10:00, al término del acto oficial, empezaron a llegar para recorrer las 27 huecas que esta año participan en el espacio. Para muchos, el favorito del año y por el que recorren kilómetros de kilómetros para probar la comida local.

El acto, como tradicionalmente ha pasado, se desarrolla en el Centro de Convenciones, donde los olores se mezclan y dan la bienvenida al visitante; que en este primer día hicieron una pausa a sus trabajos para ir a almorzar e incluso desayunar.

Precios. La entrada para adulto está en $ 2,50, $ 1,50 para adultos mayores o con discapacidad, y gratis para menores de 12 años.



“Esta vez Raíces cumple 10 años, no podía dejar de venir. Como se viene un feriado largo, viajaré a la playa este sábado. Por eso es que me ven hasta con maletín. Terminé las reuniones y me pegué un brinco. Tenía ganas de un ceviche”, señaló Josué Alarcón; quien labora en la Kennedy y llegó acompañado de otros tres amigos, visitadores médicos como él.

Este es el quinto año que vengo, siempre con mi esposa e hija, a veces con parientes que no viven aquí. Pero siempre es una maravilla los platos que se ven simplemente exquisitos.

Luis Izquierdo, visitante



Comensales. Los visitantes optaron por llegar temprano a la cita, para así evitar largas filas y reservarse un puesto donde comer. Christian Vinueza

Según lo constató EXPRESO, en el lugar hubo incluso familias que llegaron de otras provincias porque están de vacaciones o quisieron aprovechar sus días libres para el ocio. También hubo adultos mayores que buscaron tener, según dijeron, un escape a la monotonía; y universitarios que entre sus horarios se dieron tiempo para ‘pegarse’ un piqueo típico.

Este fue el caso de Francisco Reyna y Glory Rendón que optaron por tomar un descanso breve antes de volver a sus actividades habituales.

Esta es la segunda vez que venga, y debo admitir que he quedado satisfecha. Solo tengo dos quejas, que no dure más tiempo y que el buscar parqueo el fin de semana sea un martirio.

Clara Guayaman, visitante



“Tuvimos un poco de tiempo libre y preferimos venir temprano a buscar algo de comer, antes de que sea más tarde y todo este lugar explote, como es costumbre”, comentó Reyna, quien junto a Rendón buscó pasar un momento ameno junto a su colega, a quien lleva acompañando a esta ‘glotonería’ desde la primera edición de Raíces, según describe.

Al igual que ellos, hubo ciudadanos como Graciela Pilco, quien junto a sus hijas y nietas se tomaron un descanso para pasar una ‘mañana de chicas’.

“Yo escapé de la cocina, qué felicidad estar en la mesa y no frente al horno, y comiendo delicioso. Esta es la segunda vez que vengo, y debo admitir que es un espectáculo para el paladar”, destacó Pilco, quien pese a disfrutar de su pedido, comió con cierto apuro.

Salir con mi familia es hermoso, pero salir y olvidarme de mis otras obligaciones por un rato, lo hace mucho mejor. Pude salir un rato de la cocina y ser libre de esa bendita estufa.

Graciela Pilco, visitante



¿La razón? “Ya mismo llegan en masa”, dijo su hija, Clara Guayaman, cuya única queja de esta feria no se relacionó a la calidad de la comida, sino a la gran marea de visitantes que acostumbran a llegar al encuentro. “Ojalá este año haya un poco más de organización en ese punto. Hay días en que uno no sabe ya dónde comer porque no halla un lugar para sentarse”, indicó.

Sin embargo, esto no ha sido limitante para otros comensales, como José Guzmán, quien recorre miles de kilómetros cada año para probar la comida guayaquileña.

La presentación captó la atención de los comensales. Christian Vinueza

Él tiene 76 años y vive en Chicago, Estados Unidos, desde hace 20 años, pero el amor y añoro por la comida de su tierra natal lo mueve a escapar del gigante norteamericano y asistir a todas las ediciones de Raíces, donde la única ocasión que faltó a este encuentro, fue para 2020, por las restricciones de la pandemia.

Es una buena forma de acercarse a conocer al menos algunas de las huecas y negocios de comida típica en un espacio seguro, en especial con toda la inseguridad que se vive.

Margarita Villacreces, visitante



“Como sea, vengo en esta fecha sí o sí. Es una de mis épocas favoritas del año”, reconoció; al igual que Sonia Reina, de Manabí, quien llegó por la misma razón y para quedarse hasta el lunes en la ciudad.

“Sé de los eventos que habrá (ver nota adjunta) y quiero compartirlos en familia. Vivio en Urdesa, pero viví mucho tiempo aquí. Quiero ver desfiles, ir a la calle Córdova. Sé que la 9 de Octubre se peatonalizará el domingo. ¿Cómo perderme eso?”, pensó; mientras decidía almorzar un encocao, un corviche, un caldo de bola o un asado.