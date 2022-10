Los amantes al hornado, ceviche, encebollado, llapingacho, dulces, entre otros, se reunieron en un solo lugar para degustar de los platos típicos de la ciudad, en la novena edición de la feria culinaria Raíces, como parte de las celebraciones que se realizan por los 202 años de independencia de Guayaquil.

Negocios En el Centro de Convenciones se reunieron 25 huecas (dos menos que la edición de 2021) y 80 emprendimientos relacionados a la cocina.



El evento, que congregó este año a 25 huecas, se inauguró ayer y estará hasta el 10 de octubre en el Centro de Convenciones, en el norte porteño.

Es un respiro para todas las situaciones que se están dando en el país... Caminar tranquila con mi familia en un espacio público es un lujo que no tenemos desde hace meses.

Valeria Vera, visitante de Raíces

Llegó la hora de Raíces: 25 huecas y 80 emprendimientos se exhibirán del 7 al 10 de octubre Leer más

Como lo publicó EXPRESO hace unas semanas, este evento ha sido uno de los más esperados para los guayaquileños. Allí diez chefs profesionales de Ecuador y cuatro reconocidos cocineros en tierras internacionales, esperaban también presentar su catálogo culinario.

Sin embargo, el miedo por el constante crecimiento de hechos delictivos ha sido una variable importante que toman en cuenta los comensales al momento de asistir a cualquier tipo de evento masivo, por más llamativo que sea.

Pero las expectativas de los visitantes de Raíces apuntan a un positivismo por la seguridad que este puede ofrecer. “Es un ambiente agradable para compartir con la familia. En especial durante estos momentos en que todo es caótico, el resguardo que dan y los filtros que tienen me da cierta sensación de seguridad”, señala Patricia Palomeque, quien acudió al sitio con su esposo e hijo de un año a disfrutar de este ambiente, como un respiro ante la ola delincuencial que azota al país, en particular a Guayaquil.

Crecimiento. Con la llegada de la feria, las huecas y emprendimientos del sector esperan obtener un aumento de su clientela. La Picantería Don Carlos estuvo entre los negocios más visitados. Miguel Canales Leon

“Da miedo salir en mi barrio, pero me siento tranquila aquí. El entorno me transmite la tranquilidad que no he sentido en casa desde hace meses”, comenta Romina Briones, visitante de la feria.

Si bien hay opciones para evitar la delincuencia, como los pedidos a domicilio, se pierde ese contacto con el cliente, que aquí puede ser devuelto, aunque sea por unos días.

Milton Rivadeneira, dueño de hueca Mono Capuchino



El cómic y anime ‘pintan’ las fiestas octubrinas Leer más

Asimismo, los dueños de las huecas ven este espacio como una oportunidad de vender con calma, sin el temor de que alguien entre a su puesto y los asalte. “Esta es mi primera vez participando en Raíces y esta es una gran oportunidad para Chimichurri (su negocio), y ahora con toda la seguridad que nos dan en este evento nos sentimos más cobijados... Si no tienes un puesto en un sector cerrado, estás más expuesto a la delincuencia y toca hacer más inversión en seguridad privada”, sostiene Jajaira Badillo, quien participa del concurso de huecas.

Juan Carlos Ochoa, dueño del local El Divino Verde, también habla de la inseguridad que se vive en Guayaquil y de cómo los locales de venta de comida han sufrido los estragos por la falta de clientes. “Pero aquí podemos vender y promocionarnos sin ningún problema, sin el temor de que vengan en cualquier momento a robarte”, comenta Ochoa, quien además ve esta oportunidad de participar en Raíces como una forma de aumentar la exposición del majado de verde en la ciudad.