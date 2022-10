Arrancaron las fiestas octubrinas llenas de mucho color, música y baile. Entre la ‘marea’ humana que se paseó este sábado 1 de octubre por el Palacio de Cristal y sus alrededores, en el centro de Guayaquil, destacó Luisana Paz, una cosplayer que interpretó a Syndra, de las Guardianas Estelares de ‘League of Legends’. A simple vista, cualquiera creería que tiene años en el mundo del cosplay (interpretar a un personaje usando disfraces), pero no: apenas lleva dos meses. Ella mandó a confeccionar el traje para no perderse estar en la décima edición del Budokan, la fiesta del cómic, anime y la cultura coreana.

“Desde pequeña me ha gusto esto y el evento, pese a ser de otra cultura, nos gusta a muchos. Mañana domingo también estaré”, contó a EXPRESO la también maquilladora. La convención abrió este sábado sus puertas y ella fue apenas una de las decenas de niños, jóvenes y familias enteras que se sumergieron en este colorido mundo.

Pero en el acto no solo dijeron ‘presente’ los guayaquileños, que desde hace algunos años se dejaron ‘atrapar’ por el boom del K-pop. Observando las coreografías de un grupo de jóvenes, a los que no les importó el sofocante sol, estaba Betsabeth Baidal, que llegó a la ciudad desde Babahoyo (Los Ríos) junto con su mejor amiga y novio.

Coreografías. Sobre una tarima los chicos realizaron coreografías (inspiradas en la cultura coreana) que arrancaron aplausos a los asistentes. Miguel Canales

Ella interpretó a Usui, del manga ‘Kimetsu no Yaiba’, y estaba emocionada de encontrarse con otros aficionados a los videojuegos, series e historietas. Para ella, ser cosplayer es una manera de expresarse.

“Hay personas que te dicen que no es apropiado hacerlo, pero esta es mi forma de expresarme. Hice intentos de hacerlo recién en 2018 y pensaba que ser cosplayer significaba gastar mucho dinero, pero me di cuenta de que solo (es necesario) ser creativo y hoy empecé”, subrayó la joven.

Dinamismo. El famoso Shenlong de ‘Dragon Ball’ sirvió como atractivo para los selfis. Miguel Canales

En el evento, asimismo, hubo lugar para la gastronomía, comercio, torneos, venta de artículos asiáticos e incluso otras actividades artísticas, como recitales en coreano, o aquellas clásicas series de antaño.

Pero lo guayaco también se hizo presente con una banda musical cuyos integrantes, ataviados con guayaberas, entonaron el tradicional ‘Guayaquileño madera de guerrero’.

Los tiktokers no dejaron de subir contenido a sus redes sociales y la lluvia de flashes no se hizo esperar con la puesta en escena de artistas en las tarimas, o cuando se iniciaba algún concurso, durante el transcurso de la tarde.

Programa. Actividades como concursos o personificaciones se llevaron a cabo ayer. Miguel Canales Leon

Uno de los momentos más emocionantes de la audiencia fue cuando un cantante entonó el tema ‘Pegasus Fantasy’ (de ‘Los Caballeros del Zodiaco’), que fue coreado hasta por quienes estaban en las bancas del malecón Simón Bolívar.

“Me encanta que estas actividades miren hacia nosotros los jóvenes, que nuestros padres nos acompañen y ver a toda la comunidad del cosplay. Esto debe seguir”, señaló Maité Sánchez, que llegó con sus amigos y parientes desde el suroeste.

Actividad El Budokan es parte de la agenda de eventos de las fiestas octubrinas. Se realiza en el Palacio de Cristal, en el centro de la ciudad, en horario de 09:00 a 21:00.



El evento forma parte de los actos oficiales por los 202 años de independencia de Guayaquil. La invitada especial es Sujin Kim, una reconocida influencer de Corea del Sur, más conocida en redes sociales como Chingu Amiga.

Al menos hay seis torneos y la actividad concluirá este domingo 2 de octubre. Estará disponible de 09:00 a 21:00.