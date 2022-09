Octubre, un mes para celebrar a lo grande a Guayaquil

A cinco días de que empiece octubre, Guayaquil tiene lista la agenda oficial para conmemorar los 202 años de la Independencia del Puerto Principal. Y como pasó ya en junio pasado, los desfiles en tierra y agua, que por dos años estuvieron ausentes, vuelven.

¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador? Leer más

El primero se llevará este 1 de octubre a las 09:00 en la Plaza del Centenario. Será el pregón cívico octubrino 'Guayaquil independiente', en el que la soprano Beatriz Gil interpretará las tradicionales canciones guayaquileñas y estará acompañada por cinco parejas de baile.

El 9 de octubre será el siguiente. Este día, el de la gran fiesta, más de 2.500 personas recorrerán 1.5 kilómetros, a lo largo de la avenida Malecón, desde Tomás Martínez hasta la calle Colón, para rendirle honor a la ciudad. De ese total de ciudadanos, 2.400 serán los estudiantes de 40 centros educativos que marcharán portando sus banderas e instrumentos musicales. Por la tarde, la algarabía la darán las carrozas que, desde las 15:00, recorrerán el mismo tramo.

En este desfile participarán 729 integrantes y seis carrozas, estas inspiradas en la TRI, en el hecho de que Guayaquil será la sede de la Conmebol; y en las colonias Española, China, Libanesa e Italiana.

Luzmila Nicolalde, concejala del Municipio de Guayaquil. Diana Sotomayor

El 15 de octubre, la celebración se trasladará al Guayas. En el río, desde las 11:30, seis lanchas alegóricas y seis barcazas alegóricas navegarán a lo largo de tres kilómetros. Esta vez las lanchas, que tendrán una extensión de 13 metros de largo por 3 metros de ancho, estarán inspiradas en la Comic Con, la feria Raíces, la Feria del Libro, el Funkafest, el Budokan y Guayaquil destino turístico.

Los jóvenes recuperaron un espacio público tomado por un grupo criminal Leer más

"Será una celebración grande. Una celebración que merecemos por todo lo que estamos viviendo y aguantando. Necesitamos un poco de alegría. Que se venga octubre y que lo vivamos con ganas", precisó la guayaquileña Leonela Castro, mientras escuchaba atenta la agenda oficial en el Salón de la Ciudad, donde la dieron a conocer.

"Me gusta lo que habrá. Sé que se vendrá también Raíces (feria gastronómica), pero debo reconocer que lo que me vuelve loca es el Budokan. Eso me fascina", indicó la joven de no más de 20 años.

El Budokan, la convención de anime, manga videojuegos, K-pop y cómic más grande del país, se inaugura este 1 de octubre a las 12:00 en el Palacio de Cristal.

Esta será la décima edición y una de las invitadas principales será Sujim Kim, una reconocida influencer de Corea del Sur que actualmente vive en México. En redes sociales es conocida como 'Chingu amiga'.

En el festival se realizará el primer evento sinfónico de animé. Lo harán en conjunto con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.

A estos actos se sumarán los conciertos, las exposiciones aeronáuticas, la iluminación de las plazoletas y los festivales de oratoria.