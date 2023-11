Rafael Nieto: “El problema es estructural... no se resuelve con emergencias”

Es abogado y socioeconomista. Experto en temas de derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional público. Consultor internacional en asuntos de seguridad y justicia. Fue asesor y director de procesos de reestructuración policial en países de América Latina para Naciones Unidas y el Banco Mundial. Previo a su conferencia magistral, Rafael Nieto Loaiza, conversó con EXPRESO sobre la violencia que vive actualmente Guayaquil y el país, en general, y lo que se debe hacer para salir de esa crisis.

Las cámaras de Guayaquil se unen para suplir las deficiencias estatales Leer más

- En este contexto que vive la ciudad de Guayaquil, con una violencia criminal y de inseguridad que ya desborda y acorrala cada día al ciudadano, ¿desde Colombia cómo nos miran, quizá nos comparamos a la Medellín de los años 90 o nos falta poco para eso?

- Ciertamente, lo que parece estar ocurriendo con Ecuador, en general, no solamente en Guayaquil, es que empiezan a recorrer los mismos pasos que Colombia recorrió hace unas décadas: presencia de grupos armados organizados fuertemente vinculados con el narcotráfico, que corrompen las instituciones y que generan violencia muy aguda y creciente en paralelo, y una fuerza pública desbordada, más una ciudadanía desconcertada. Sí, hay elementos que permiten comparar lo que está ocurriendo en Ecuador y Colombia hace unos años.

Te invitamos a leer: Guayaquil: La voz de la academia se suma con ideas de paz para la ciudad

- Las medidas que ha tomado el Estado, con decretos de excepción básicamente, no han sido lo suficiente para frenar esta violencia que, como lo dice, no solo es local sino nacional; ¿qué se necesita para ir reduciendo esos índices que, a la fecha ya registra a nivel de Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón)más de 2.300 muertes violentas, casi el doble del año pasado; y, en su mayoría, atribuidas a grupos que se disputan el territorio por drogas?

Playas: Balaceras y muertes violentas le roban a diario la paz a sus habitantes Leer más

- La tasa de homicidios en Ecuador, hoy, ya es más alta que la tasa de homicidios en Colombia y eso demuestra el deterioro agresivo, rápido, agudo, acelerado de la seguridad en Ecuador. Ahora, el problema es estructural, no es un problema que pueda combatirse con una medida contingente, de emergencia, temporales como son las propias de los estados de excepción. Lo que Ecuador debería hacer es identificar con claridad cuáles son las medidas de carácter estructural y permanente que tienen que tomar para resolver el problema, no unas que son al final pañitos de agua tibia frente a una realidad muy agresiva, persistente y, repito, tiene hoy carácter estructural.

Ecuador debería identificar con claridad cuáles son las medidas de carácter estructural y permanente que tienen que tomar para resolver el problema. Rafael Nieto

- ¿El que seamos una ciudad puerto, en un país de tránsito para la droga, nos hace más susceptible para esta violencia que vivimos por el narcotráfico?

- Más allá de que Ecuador no sea un país que tenga presencia masiva de narcocultivos, hoy claramente tienen presencia permanente de grupos violentos de mafias; esa presencia permanente es la que hay que combatir y tiene que hacerse de manera estructural. Supone tomar medidas para fortalecer el aparato policial, por un lado; fundamentalmente, de inteligencia y contrainteligencia, y para darle herramientas al aparato judicial por el otro, para que, operando de manera coordinada entre los dos, generen los resultados en la lucha contra estos grupos delincuenciales mafiosos, que permitan bajar los índices de criminalidad. Nada de eso ocurre, sin dos elementos que son fundamentales:la voluntad política desde el Ejecutivo y desde los partidos políticos, en una decisión que debería de ser nacional, no solamente de aquellos que están en el Gobierno;y, por otro lado, una presión de la opinión pública que se exprese fundamentalmente, a través de la opinión en los medios de comunicación para buscar, repito, las salidas estructurales.

Nieto fue asesor y director de procesos de reestructuración policial en países de América Latina para Naciones Unidas y el Banco Mundial. Cortesía

- Como usted lo dice, esto es estructural, porque si bien la Policía lamenta que hace su parte y detiene a los criminales, pero, por otro lado, desde la justicia, a través de acciones de protección, se los libera, pasamos por otra crisis que es la corrupción.

El ‘sueño’ de una seguridad eficiente en Samborondón Leer más

- Son varios factores que confluyen... el narcotráfico tiene un poder corruptor enorme, gigantesco y, por tanto, hay que tratar de blindar las instituciones que luchan contra el narcotráfico de ese poder corruptor. No siempre es fácil, pero es posible, por ejemplo, generando al interior de la institución policial unidades de élite que tengan una formación y unos ejercicios de supervisión mucho más fuerte que los del resto de la Policía... generando unidades especiales dentro del aparato de la administración de justicia para la investigación y juzgamiento criminal. Eso es, sin duda, una necesidad. Ahora, también es indispensable que se entienda, desde los grupos mafiosos van a manipular el derecho de los derechos humanos para hacer ineficaz la tarea policial y del sistema de administración de justicia; por tanto, es fundamental cuidar, por supuesto, que en la tarea policial y en la judicial no se vulneren los derechos humanos, pero también tener respuestas adecuadas para que no haya una manipulación del sistema que favorezca solamente a los criminales.

Te puede interesar: Guayaquil: la sociedad se une para protegerse de la inseguridad

- La academia, los gremios y hasta los barrios están tomando medidas para ayudar en materia de seguridad, porque está demostrado que desde el Estado no pueden más. Todos los sectores se han visto afectados por las extorsiones, tipo vacunas que Colombia lo vivió... ¿Qué más se necesita hacer, más aún cuando se habla de recomponer el tejido social?

Siete personas asesinadas en otra jornada de violencia en Durán Leer más

- Se requiere sobre todo fortalecimiento institucional. La tarea y la lucha contra el delito y contra los criminales es fundamentalmente una tarea del Estado, de una combinación coordinada del trabajo policial y del trabajo judicial. Esa debe ser la premisa. Hay que tener cuidado con salidas que pueden ser muy peligrosas, como las de entregarle la seguridad ciudadana a las comunidades. Por supuesto, esto es distinto al hecho de que también es indispensable contra la criminalidad la cooperación ciudadana, que debe expresarse, por un lado, en la generación de frentes de seguridad... apoyados y controlados por los cuerpos policiales;y, por otro lado, la entrega de información de las comunidades en relación con los grupos criminales que trabajan, que operan, que delinquen en sus barrios... No hay que perder de vista de que la responsabilidad de enfrentar la criminalidad es del Estado, que es de proveer seguridad y justicia y evitar que sean los ciudadanos que hagan justicia por su propia mano, de manera que no debe perderse jamás de vista a quien le corresponde fundamentalmente la tarea de proteger vidas, libertad y bienes de los ciudadanos es al Estado, a través de sus aparatos policiales y del sistema de administración de justicia.

La naturaleza del Estado es la de proveer seguridad y justicia, y evitar que sean los ciudadanos que hagan justicia por su propia mano... Rafael Nieto

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!