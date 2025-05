¿Será obligatorio el uso de mascarilla en la Metrovía ante el brote de tosferina?

Guayaquil atraviesa un nuevo episodio de preocupación sanitaria. El resurgimiento de enfermedades respiratorias, particularmente la tosferina, ha puesto en alerta a las autoridades locales, que ya han comenzado a implementar nuevas disposiciones en algunos espacios públicos, como lo ha venido publicando EXPRESO. La gran interrogante que ahora flota en el ambiente es si estas medidas llegarán al sistema de transporte masivo Metrovía, que moviliza a miles de personas cada día.

Guayaquil concentra el 80 % de los casos en la Zona 8

Durante una sesión extraordinaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, celebrada el pasado 5 de mayo, se analizaron cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que confirman un preocupante repunte de tosferina en la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), donde ya se han registrado 114 casos. De estos, el 80 % se concentran en Guayaquil. La fiebre amarilla, aunque también presente en el país, no registra casos en la ciudad, según los datos oficiales.

Tras esta reunión, surgieron preguntas sobre la posibilidad de imponer el uso obligatorio de mascarilla en la Metrovía. La respuesta, sin embargo, fue prudente.

Álex Anchundia, representante del COE cantonal, indicó que por el momento no se exigirá su uso en el sistema de transporte ni en otras dependencias cerradas. No obstante, recomendó su uso para aquellas personas que presenten síntomas respiratorios o que frecuenten espacios cerrados y concurridos.

La enfermedad ya ha cobrado la vida de 11 personas en Ecuador, seis de ellas menores de un año.

“Si bien no hay obligatoriedad en estos sectores, todas las medidas de prevención que podamos tomar los ciudadanos son válidas. Estamos hablando ahora de tosferina, pero durante el año enfrentamos muchas otras infecciones respiratorias que pueden disminuir si tomamos precauciones, como el uso de la mascarilla, el correcto lavado de manos y la toma oportuna de pruebas médicas”, declaró Anchundia.

Ciudadanos ya usan mascarilla en la Metrovía, pero autoridades no la exigen





Aunque el COE mantiene la postura de la no obligatoriedad, algunos ciudadanos consideran que debería haber más firmeza en la aplicación de medidas. Para Katherine Lucero, usuaria de transporte público, el uso del cubrebocas no debe depender de una imposición: “No importa si se impone o no la medida, simplemente yo la usaré. No podemos relajarnos ni confiarnos”.

Celeste Cárdenas, también usuaria de la Metrovía, va más allá: “Creo que es lo más idóneo. Estos espacios están repletos de gente y siempre han sido un foco de enfermedades. Si no tomamos cuidados, una simple gripe o incluso tosferina puede propagarse fácilmente. Por eso, si desde el COE se impone, es lo mejor”.

El ciudadano solicita que las unidades no vayan repletas como, de forma habitual, sucede, como se observa en la imagen. FREDDY RODRÍGUEZ

Mascarilla sí en juzgados y escuelas, pero aún no en la Metrovía





En otros sectores, las autoridades sí han actuado con más contundencia. Desde el 5 de mayo, el uso de mascarilla es obligatorio en todas las dependencias judiciales del Guayas. Así lo dispuso la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, en línea con las recomendaciones del COE cantonal. La medida se implementó como respuesta directa al incremento nacional de casos de tosferina, que ya suma 321 contagios confirmados, con más de 200 de ellos en niños menores de un año.

El sector educativo también ha adoptado acciones. El Ministerio de Educación ordenó el uso obligatorio de mascarilla en planteles de las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, justo al inicio del nuevo año escolar en la región Costa-Galápagos. Esta decisión se mantendrá por al menos 60 días.

La tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad bacteriana que afecta las vías respiratorias y puede ser especialmente grave para los niños pequeños. Se transmite a través de gotas de saliva, y entre sus síntomas más notorios están la tos intensa y persistente, los vómitos y la dificultad para respirar. Según el MSP, la enfermedad ya ha cobrado la vida de 11 personas en Ecuador, seis de ellas menores de un año.

Vicente Rocafuerte. En el plantel se instaló un punto de vacunación contra la tosferina. FRANCISCO FLORES

Ante este panorama, las autoridades han activado brigadas de vacunación y campañas informativas. En Guayaquil, aunque no se prevén cierres de espacios públicos como piscinas o parques, sí se mantienen los controles sanitarios, y se insiste en la vacunación con la fórmula pentavalente, disponible de forma gratuita en todos los centros de salud.

Este martes 6 de mayo, el Ministerio de Salud Pública convocó a una nueva mesa técnica de trabajo, que se desarrollará de manera virtual, con el objetivo de seguir evaluando el avance de la enfermedad y las respuestas institucionales.

