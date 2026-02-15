Maceteros en Guayaquil: de medida temporal a obstáculo constante

Implementados en 2022 como una medida emergente ante la plaga que afectó al arbolado urbano, los maceteros gigantes permanecen cuatro años después en avenidas principales de Guayaquil, funcionando como separadores o muros de contención. Mientras el Municipio mantiene esta infraestructura heredada, urbanistas y expertos en movilidad cuestionan la falta de una estrategia definitiva, señalando que estos elementos provisionales no reemplazan la necesidad de sombra real ni resuelven problemas de tránsito a largo plazo, convirtiéndose en algunos casos en obstáculos o focos de desorden.

Maceteros, una herencia sin aparente estrategia

En el primer trimestre del 2022, durante la administración municipal de Cynthia Viteri, se implementó un plan para colocar especies arbóreas en el interior de maceteros de gran tamaño. En aquella época, los árboles de Guayaquil morían por decenas debido a enfermedades como la cochinilla y el pulgón. El panorama era desolador en distintos parques, plazas, aceras, viviendas y otros espacios públicos de la urbe porteña.

Maceteros en Guayaquil. ALEX LIMA

Los árboles, enfermos y sin follaje, ya no brindaban sombra, pero sí un escenario deprimente. Fue entonces que, el Cabildo decidió implementar los grandes viveros móviles en lugar de muros de contención en vías y parterres de la ciudad como las avenidas de las Américas, Carlos Luis Plaza Dañín, Barcelona, Quito, entre otras.

La decisión, en aquella ocasión, fue cuestionada por ciudadanos y especialistas, quienes señalaban que este tipo de medidas no eran óptimas para lograr llenar de sombra la ciudad y reducir la temperatura.

Casi cuatro años después, en algunas zonas de Guayaquil se mantienen dichos maceteros. Son usados como separadores de carriles, en el caso de la avenida Plaza Dañín, y como muros de contención, en el caso de la avenida San Jorge, en la ciudadela Kennedy. En la mayoría de estos mobiliarios, pintados con colores pastel, está impreso el logo de la actual administración municipal.

Para la urbanista Carolina Morales, el alcance de esta medida es limitado si no se consolida con planificación a largo plazo. “Generalmente estos maceteros deberían ser considerados como estrategias de transición mientras el árbol crece, se adapta al entorno y luego ya pueda ser instalado dentro de ese espacio”.

También son un obstáculo para autos y peatones ALEX LIMA

Morales explicó que uno de los condicionantes ha sido la falta de espacio físico en ciertas vías. “Tenemos que considerar también que la ubicación de estos árboles está en zonas donde no hay grandes espacios como de caminabilidad o de parterres como para que el árbol pueda ser plantado”, indicó.

Soluciones a largo plazo

No obstante, la experta indicó que existen alternativas técnicas más robustas, como la implementación de alcorques o contenedores de raíces subterráneos que permitan que el árbol crezca sin afectar el pavimento y aporte mayores beneficios ambientales. Insistió en que el problema no radica únicamente en el tipo de mobiliario, sino en la ausencia de una planificación integral y sostenida.

La especialista planteó que, si los árboles ya están instalados, lo ideal sería consolidarlos con una estrategia definitiva. “Pueden ser trasplantados, pero la mejor opción sería que permanezcan ahí con una estrategia fija, que se genere algún mecanismo que permita que los árboles asienten raíces en el lugar en donde están”, subrayó.

Recalcó que cualquier decisión debe considerar estudios técnicos, manejo de riego y drenaje, así como criterios de sostenibilidad. “De nada vale de que sean proyectos aleatorios donde yo pongo una planta, ok, ya creció, la trasplanto, pongo otra, pero y, ¿qué beneficios da si al final no generan sombras, no generan impacto, no ayudan en el tema de las migraciones de la avifauna? Entonces, de nada sirve”.

Malena Marín, experta en tránsito, indicó que la aplicación de los maceteros debe entenderse como una herramienta provisional y no como una solución definitiva de infraestructura. Explicó que este tipo de elementos se utiliza para evaluar el comportamiento del flujo vehicular antes de ejecutar obras permanentes.

Algunos fueron pintados para adaptarse a la línea gráfica de la nueva administración. ALEX LIMA

Según Marín, cualquier intervención debe estar acompañada de análisis técnicos que midan su impacto real en la movilidad. “Debe tener un tipo de evaluación de ver cuántos vehículos pudieron encauzarse, si la restricción de circulación surtió el efecto que se esperaba, si descongestionó lo que se quería o si esa congestión se fue para otro lado”, señaló.

La experta puntualizó que este tipo de mobiliario es útil en escenarios puntuales, como desvíos temporales por rehabilitaciones que duren pocos meses, pero no resulta recomendable mantenerlo por periodos prolongados sin una decisión clara sobre la solución definitiva.

La especialista mencionó como ejemplo el caso de la avenida Plaza Dañín, donde los maceteros han sido movidos de un lado a otro sin que exista un resultado concluyente. “Qué resultado hay de ese análisis? ¿Qué ha pasado con este cambio? ¿Qué ha salido? ¿Lo vas a abrir (tramo vial)? ¿No lo vas a abrir? ¿Cuál va a ser definitiva la solución?”, cuestionó.

Pero ciudadanos han mencionado que, en algunos casos, estos maceteros son utilizados como basureros o son irrespetados por los motociclistas, quienen cruzan entre los espacios de cada mobiliario para acortar camino, con maniobras peligrosas. “Frente al parque de la Kennedy, esos maceteros son un atajo para los motociclistas, para los delivery. Uno va caminando y a veces debe esquivarlos, no están bien distribuidos ahí”, se quejó Marlon Cueva, habitante de esa ciudadela del norte.

El Municipio no dice qué hará

EXPRESO se contactó con el Municipio de Guayaquil para conocer por qué decidió mantener y dar continuidad a la instalación de maceteros heredados de la administración anterior, pese a que ciudadanos reclaman mayor arborización y sombra real en la ciudad ; qué evaluación técnica o ambiental sustenta que los maceteros aportan significativamente a la mitigación del calor urbano frente a la siembra de árboles en suelo directo.

También si existe un plan concreto para reemplazar progresivamente los maceteros por árboles de gran tamaño que generen sombra efectiva en calles y avenidas y, además, cuántos maceteros se han instalado o mantenido desde el inicio de esta administración y cuál ha sido su costo de mantenimiento frente a proyectos de arborización permanente. Se espera una respuesta por parte del Cabildo.

