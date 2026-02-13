Las obras de accesos viales al Quinto Puente tienen un avance del 27 %

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, señaló que el proyecto sigue en marcha pese a los desafíos técnicos y económicos

Labores de movimiento de tierra se ejecutaban en el tramo 4 de la obra, la tarde del jueves 12 de febrero.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se refirió al estado actual de las obras de los accesos viales al Quinto Puente y aseguró que el proyecto continúa en marcha, aunque enfrenta desafíos técnicos y administrativos que podrían incidir en el cronograma.

La funcionaria realizó un recorrido con representantes de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Guayas por los tramos 4 y 5 del proyecto Viaducto Sur, también conocido como Quinto Puente, el jueves 12 de febrero

Aguiñaga señaló que, el viernes 6 de febrero, recibieron 10 millones de dólares por parte del Gobierno central correspondientes al presupuesto del 2025. Sin embargo, la prefecta señaló que, del año pasado, aún falta por desembolsar 41 millones de dólares, cifra que deberá ser reprogramada.

“El día viernes pasado, aproximadamente a las 7 de la noche fueron acreditados los 10 millones, que era una parte del monto del 2025. Esto va a hacer que nosotros volvamos a revisar el cronograma de ejecución que será puesto a conocimiento del ministro”, expresó.

La funcionaria recalcó que la Prefectura no ha detenido los trabajos y que se mantiene activa en la coordinación técnica con el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). Señaló que ninguna decisión del proyecto se toma sin la autorización de esa cartera de Estado.

La prefecta también reconoció que la obra enfrenta obstáculos adicionales, como la presencia de asentamientos irregulares y la necesidad de desalojos.

"Es una obra que requiere de compromiso, agilidad, resolver temas de asentamientos irregulares, desalojos que hay que hacer en su momento; nosotros no somos fuerza pública, por lo tanto necesitamos ahí del apoyo y del acompañamiento de las intendencias de policía, entre otros”, señaló.

Quinto Puente: ¿cuál es el avance de la obra de accesos viales?

Aguiñaga explicó que el tramo 4 de este proyecto tiene un avance del 23,5 % y el tramo 5, un 27 %. Indicó que el cumplimiento de los plazos dependerá de factores técnicos y administrativos. Entre ellos mencionó el traslado del tendido eléctrico y la red de transmisión, tareas a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), así como la resolución definitiva de los asentamientos irregulares, que se concentran principalmente en el tramo cinco.

La trazabilidad de ambos tramos ya se ha cumplido al 100 %, según explicó la Prefectura a los representantes gremiales durante el recorrido.

Roberto Ávalos, fiscalizador de Concegua, indicó que la intervención en los puentes está próxima a comenzar y que los accesos en Mojahuevo y Bulu Bulu ya están listos. Señaló que aún quedan por resolver algunos aspectos técnicos relacionados con los diseños, los cuales se encuentran en proceso de revisión y coordinación con el MIT.

Agregó que aún no se ha asfaltado ningún punto de los tramos. "No hemos completado todavía las capas estructurales necesarias para llegar al nivel de asfalto, actualmente llegamos a nivel de préstamo importado, próximamente iniciaríamos ya con las capas de subbase en ciertos tramos", expuso.

