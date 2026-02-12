Incendio en el centro de Guayaquil: Riesgos y recomendaciones de médicos por el humo

El incendio en el edificio Multicomercio no ha sido controlado luego de 35 horas de labores de los bomberos

El denso humo cubría la zona del incendio en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil.

Las pérdidas económicas no son las únicas secuelas que deja el incendio registrado la mañana de este miércoles 11 de febrero en el edificio Multicomercial, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, en el centro de Guayaquil.

A la emergencia se suman ahora problemas respiratorios derivados de la densa nube de humo que aún persiste en el sector, afectando especialmente a quienes habitan o trabajan en las inmediaciones del inmueble siniestrado.

Carlos Silva, propietario de un local de electrodomésticos cercano al sitio del incendio, señaló que la situación ha complicado la jornada laboral.

“El ambiente se siente pesado, tóxico. Uno de mis compañeros no ha dejado de toser y hoy empezó con picazón en la garganta. Se nos hace difícil respirar y hemos tenido que usar mascarillas para poder trabajar”, comentó.

Ante la preocupación ciudadana, este Diario consultó a especialistas en neumología para conocer las posibles secuelas y las recomendaciones médicas.

Riesgos inmediatos y a largo plazo

El doctor Enrique Jaramillo Loaiza, neumólogo de Semedic, explicó que el principal riesgo radica en el tamaño de las partículas emitidas por el humo.

“Estas partículas viajan fácilmente a través de la vía aérea y pueden lesionar desde la nariz hasta los bronquios, bronquiolos y alvéolos, provocando una inflamación generalizada del sistema respiratorio”, indicó.

Entre los síntomas inmediatos se encuentran: tos persistente, irritación o escozor en la garganta, secreción nasal, crisis asmáticas en personas predispuestas.

El especialista advirtió que, aunque en algunos casos los síntomas iniciales pueden parecer leves, la exposición prolongada podría dejar secuelas posteriores, incluso daños fibróticos en el pulmón.

“Hay personas sanas que pueden presentar molestias leves, pero quienes ya padecen asma u otra enfermedad respiratoria podrían sufrir complicaciones más graves”, añadió.

Recomendaciones médicas

El doctor Jaramillo recomendó:

Uso obligatorio de mascarilla en el sector afectado.

Limpieza nasal frecuente para eliminar partículas.

Uso de inhaladores (broncodilatadores o antiinflamatorios) en pacientes asmáticos.

Acudir al médico si los síntomas persisten más de 15 días o se agravan.

“Las vías respiratorias no están preparadas para inhalar aire con partículas tóxicas. Estas pueden inflamar e incluso quemar el tejido respiratorio”, enfatizó.

Riesgo por intoxicación con monóxido de carbono

Por su parte, el doctor Jonathan Balcázar Torres, neumólogo del hospital Alfredo Paulson, advirtió que uno de los mayores peligros en incendios de gran magnitud es la intoxicación por monóxido de carbono.

“La intoxicación por monóxido de carbono puede ser mortal. Es una de las principales causas de fallecimiento en incendios”, explicó.

En casos menos severos, el humo puede provocar:

Irritación de vías aéreas

Bronquitis

En casos más severos, puede agravar de enfermedades como asma, EPOC, enfisema o fibrosis pulmonar.

Un bombero labora en la zona del incendio, la tarde del miércoles 11 de febrero. CARLOS KLÍNGER

El especialista recomendó evacuar las zonas con fuerte presencia de humo. Si no es posible, aconsejó mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de partículas contaminantes y utilizar mascarillas de alta eficiencia.

“Si los síntomas respiratorios son persistentes o se agravan, es indispensable acudir al médico para evitar complicaciones mayores”, señaló.

Posibles causas del incendio

De acuerdo con información preliminar de miembros del Cuerpo de Bomberos, el incendio podría haberse originado por problemas eléctricos o por el inadecuado almacenamiento de mercadería altamente inflamable.

En el inmueble funcionaban bodegas con grandes cantidades de ropa y otros productos de fácil combustión. Más de 300 bomberos, incluyendo refuerzos de cantones cercanos, participaron en las labores de control del fuego.

La estructura colapsó parcialmente, lo que ha dificultado el acceso total al interior, donde aún persisten focos de calor.

Bomberos trabajan con protección especializada

Un bombero presente en el sitio explicó que el personal de primera línea utiliza equipos de respiración autónoma para evitar la inhalación de gases tóxicos. Sin embargo, reconoció que la exposición prolongada siempre representa un riesgo.

Las autoridades mantienen el monitoreo del área mientras continúan las labores para extinguir completamente el incendio y evaluar los daños estructurales y sanitarios.

