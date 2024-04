El Inamhi pronostica que lloverá en Guayaquil este 20 de abril

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias moderadas y fuertes en algunas regiones de la Costa este 20 de abril.

¿Por qué hay cortes de luz en diferentes zonas del país? Leer más

Según la publicación que hizo la noche del pasado 19 de abril, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas lloverá, sobre todo en la noche.

En Guayaquil, por ejemplo, se pronostican lluvias ligeras por la mañana y más fuertes por la noche; mientras que en la tarde el cielo permanecerá nublado. En el informe asimismo se detalla que la temperatura mínima durante el día alcanzará los 25 ° y la máxima 31 °, lo que resulta un alivio para los ciudadanos que han asegurado haberse sofocado toda la semana, a excepción del pasado 19 de abril que el Puerto Principal amaneció con una garúa.

(Le puede interesar leer: La vida de barrio toma fuerza en Samanes 2 con la construcción de un parque)

#PronósticoNacionalEc l Sábado 20 de abril: Continúan las lluvias intensas con tormentas en varias ciudades del país y se intensificarán en la región Litoral.🌦️



🟠Advertencia 23 - Vigente (Lluvias intensas y Tormentas): https://t.co/Os0r9DcUeK pic.twitter.com/nWUGJhsI9I — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) April 20, 2024

"Toda la semana ha sido agobiante. He sentido calor, más que nunca, y los apagones lo han complicado todo. No he podido dormir, tampoco trabajar, ni hacer diligencias en la calle, porque Guayaquil con su clima me ha derretido. Recién ayer (19 de abril) pude sentir algo de alivio. Solo espero que llueva de verdad y que permanezca nublado. Por primera vez en la vida sueño con una tormenta, debo reconocerlo. Quiero que las represas se llenen, que se repleten de agua para que de una vez por todas esta crisis energética sea superada y paren los apagones. No soporto ya tantos días sin luz ni ventilación. Es una locura", señaló Roberto Castillo, guayaquileño.

(Lo invitamos a leer: Noboa declara otro estado de excepción en Ecuador, ahora por crisis energética)

Los vendedores de agua y refrescos han visto un aumento considerable en sus ventas debido al calor registrado en la ciudad. Miguel Canales

#RadiacionMaximaUVEC l Sábado, 20 de abril de 2024: Se prevé índices de radiación #UV entre moderado y puntual Muy Alto🌤️. pic.twitter.com/JZVY83n7bb — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) April 20, 2024

Aquiles Álvarez: "Todos nos ahogamos (de calor), mucha palmera" Leer más

Según el informe del Inamhi, los índices de radiación serán "muy altos", como en las últimas semanas en el Puerto Principal. Los niveles estarán en sus máximos niveles entre las 10:00 y las 15:00 también en otras provincias del país, entre ellas Santa Elena y El Oro, en la Costa; y Azuay, Loja, en la Sierra.

Frente a esta situación, en Guayaquil, donde se ha registrado temperaturas más altas de lo habitual en las últimas semanas, los ciudadanos exhortan a que se priorice contar en la ciudad con espacios con sombra y ventilados, como lo han recomendado además una serie de especialistas a EXPRESO.

(Lo invitamos a leer: “Un minuto de silencio por esos árboles que nos quitó la Alcaldía”)

"Con los cortes de energía, las autoridades podrán haberse dado cuenta que nuestros refugios para poder respirar y ventilarnos, no han sido los parques, sino que los centros comerciales, donde hay aire. Eso no puede pasar. Nosotros deberíamos estar en la calle, en el espacio público caminando, respirando, pero no es posible. Hace mucho que no lo es. Por eso no nos queda de otra que ir a un centro comercial. Los estamos abarrotando y no para hacer compras. Todo está aquí al revés. Todo está mal", señaló Lucas Ordóñez, habitante de Sauces 2.

P´ara leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!