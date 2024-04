La vida de barrio toma fuerza en Samanes 2 con la construcción de un parque

Desde hace varios años ya, los habitantes de Samanes 2 querían tener un parque. Uno de verdad, aseguraban. Con juegos y sombra, máquinas geriátricas y mobiliario urbano que facilite el encuentro entre vecinos. Hoy, finalmente el espacio fue construido.

Que las nuevas generaciones puedan disfrutar de esa vida de barrio que tuvo cada rincón de Guayaquil en el pasado, es el mayor beneficio que el espacio les dará, a decir de los residentes.

(Lo invitamos a leer: Las aventuras barriales del Centenario dan vida a una obra)

"Sauces, Samanes, la Alborada siempre se juntaron a través de los parques. Desde hace al menos 6 años, estos han perdido identidad en los vecindarios y con ello, la convivencia ha quedado de lado. En mi barrio, Samanes 2, la gente es maravillosa. Conozco a muchos, no a todos; pero mi anhelo es llegar al sitio y hacer más amigos. ¿De eso se trata, no? Todavía más ahora que la inseguridad te obliga a quedarte en casa. Mis nietos, quienes pasan conmigo todos los fines de semana, serán los más felices. Son pequeños, siento que podrán cosechar esos amigos de la vida que nosotros, los adultos mayores, cosechamos en la infancia, en el Guayaquil de antes", aseguró Adela Campos, residente.

Tras la inauguración hubo una serie de actividades. La bailoterapia congregó a los vecinos. Cortesía

Proponen un nuevo enfoque urbano para la avenida José María Egas Leer más

El parque Las Palmas, como ha sido denominada la obra, fue construida por el Municipio y, según la información oficial, beneficiará a unas 22..000 personas directamente. El parque de 5.820 metros cuadrados de extensión tiene una pista para trotar, rampas, jardineras, juegos infantiles, máquinas biosaludables, mobiliario urbano, postes de luz, área de picnic, pérgola y las tan ansiada glorietas que los residentes solicitaron; y que los urbanistas, como lo ha publicado EXPRESO en reiteradas ocasiones, piden que se construyan precisamente para generar sombra y confort en un espacio.

(Le puede interesar leer: “Un minuto de silencio por esos árboles que nos quitó la Alcaldía”)

Los habitantes de Samanes pedían precisamente eso, un espacio para disfrutar en el barrio. Cortesía

El alcalde Aquiles Álvarez, presente en la inauguración de la obra el pasado 3 de abril, recibió un reconocimiento por parte de los moradores y firmó el acta de entrega recepción. José Farah, presidente del comité barrial Las Palmas, recibió este espacio. “Aquí no solo somos vecinos,

El abandono de los parques urdesinos, mal sin respuestas Leer más

somos amigos. Agradecemos por este hermoso parque que nos han permitido realizar”, afirmó el dirigente; que como el resto se comprometió a cuidarlo.

Para Belén Carpio, quien habita en la ciudadela Samanes 4, el Puerto Principal debería contar con más espacios de este tipo. "En Las Orquídeas y Los Vergeles no los vemos. Y claro que se los necesita. Los necesitamos todos. Me da gusto que mis vecinos cuenten con un área que ha vuelto más bonito el vecindario. Desde ya confirmó que lo visitaré. El hecho de que haya espacio para los adultos mayores es bueno. Para mis abuelos, que viven conmigo, es más que saludable, necesario. Y de paso reciben algo de sol. Y es que pasar entre 4 paredes nunca será sano. Lamentablemente la situación que atraviesa Ecuador en materia de seguridad es horrible. Salir no es una opción. Son las cercanías que se levantan cerca de casa o con las que contamos, las que nos pueden dar ese respiro", pensó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!