Guayaquil y la seguridad vial: ¿están aumentando los volcamientos de vehículos?

En este 2025 se han registrado algunos siniestros viales en Guayaquil, donde los vehículos terminan volcados en las calles

Un vehículo quedó volcado luego de que su conductor invadió el carril de Metrovía y fue impactado por otro auto, en Chile y General Gómez, en el sur de Guayaquil, el 20 de noviembre.

En menos de una semana, dos siniestros viales en Guayaquil involucraron a vehículos que terminaron volcados sobre la vía y otro más incluyó un contenedor caído en la vía a Daule.

El pasado lunes 17 de noviembre, el contenedor se desprendió de su base cuando el tráiler que lo transportaba intentó girar bajo un paso a desnivel, a la altura del kilómetro 11 de la mencionada vía.

Este incidente vial se sumó a otros que han involucrado a tráileres en la ciudad. El más grave sucedió el pasado 24 de junio, cuando una mujer murió aplastada por un contenedor en la vía Perimetral.

Un auto terminó volcado sobre el carril exclusivo de la Metrovía, cuando su conductor decidió invadirlo, el 20 de noviembre, y terminó impactado por otro vehículo en Chile y General Gómez.

Mientras, dos automóviles se volcaron en la vía a la costa, el domingo 23 de noviembre. El siniestro quedó registrado en video.

Pese a que estos incidentes de tránsito no dejaron víctimas mortales, preocupa la inseguridad vial, que pone en riesgo no solo a conductores sino a peatones y otros usuarios viales.

Exceso de velocidad está entre las principales causas

Otros siniestros también han dejado víctimas. Un choque múltiple, el 24 de julio, provocó la muerte a una persona y dejó a un contenedor volcado a un costado de la vía Perimetral.

Hasta el pasado 31 de octubre se registraron 3.789 siniestros de tránsito, según el Observatorio de Movilidad de Guayaquil. Una de las principales causas es el exceso de velocidad.

Según datos del Anuario de Seguridad Vial de Guayaquil 2024, presentado a mediados de este año, la pérdida de carril o pista, causado probablemente por el exceso de velocidad, originó la mayor cantidad de siniestros.

En segundo lugar se ubicó el choque lateral por el irrespeto a las señales reglamentarias de tránsito.

