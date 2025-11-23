Dos autos se volcaron en vía a la costa: así ocurrió el siniestro vial en Guayaquil

Otro incidente de tránsito se registró en esta vía de ingreso a Guayaquil, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

El volcamiento de los vehículos ocurrió a la altura de un centro comercial en esta vía de ingreso a Guayaquil.

Dos automóviles se volcaron este domingo 23 de noviembre en la vía a la costa, en el sentido hacia Guayaquil, a la altura del centro comercial Blue Coast.

El siniestro vial se registró en un video que fue difundido por la cuenta @Cupsfire_gye en la red social X. El percance sucedió a las 13:39.

Ahí se ve cómo los dos vehículos, uno negro y otro rojo, se voltean y desplazan varios metros, hasta terminar volcados en los carriles centrales.

Instantes del siniestro de tránsito en vía a la costa, cómo referencia frente a Blue Coast.

Dos vehículos involucrados se volcaron

En una publicación, en su cuenta de X, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) difundió una foto donde se ve a uno de los autos involucrados, con daños en la carrocería.

🚨Se registra #Siniestro de tránsito en Vía a la Costa, frente al C.C Blue Coast, sentido hacia Guayaquil.



Nuestros agentes se encuentran atendiendo la novedad en el sitio.

Otro incidente de tráfico en vía a la costa

La ATM informó, a las 15:35, que hubo otro percance en vía a la costa, en el conector vial con la avenida del Bombero.

En una imagen difundida por la entidad se vio a una ambulancia con paramédicos y a unas 15 personas agrupadas en el sitio.

Los siniestros viales son comunes en vía a la costa y, cuando ocurren entre semana, provocan congestión por largo tiempo, como ha recogido EXPRESO.

