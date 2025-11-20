Un accidente de tránsito en el barrio del Astillero queda grabado en video

Expreso
  Guayaquil

Accidente de tránsito en Guayaquil
Un vehículo quedó volcado tras accidentarse en las calles Chile y General Gómez, en el centro sur de Guayaquil, la mañana de este jueves 20 de noviembre.@ATM_Transito

Un vehículo quedó volcado tras sufrir un accidente de tránsito en las calles Chile y General Gómez, ubicadas en el barrio del Astillero, centro sur de Guayaquil, la mañana de este jueves 20 de noviembre.

En videos publicados en redes sociales se observa que un vehículo de color negro circula por el carril exclusivo del sistema de transporte Metrovía ubicado sobre la calle Chile y es impactado por un carro de color blanco que transitaba por General Gómez.

(Te puede interesar: Guayaquil sin fotorradares: 175 fallecidos y la ATM alerta un incremento crítico)

El impacto propició que el carro de color negro quede volcado sobre la calle Chile, en sentido hacia la calle Portete. El choque, registrado al mediodía de este jueves, generó susto entre conductores y peatones que circulaban por la zona a esa hora.

Enseguida, algunos ciudadanos se acercaron hacia el vehículo volcado para intentar rescatar a sus ocupantes, mientras otros llamaron a las entidades de atención de emergencias.

Incendio carro Urdesa

Susto en Urdesa: un vehículo se incendia en plena avenida del Rotarismo

Accidentes en Guayaquil: Heridos por choque en el barrio del Astillero

Al sitio acudió personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para realizar labores de rescate de las personas atrapadas en el vehículo.

Al menos tres personas resultaron heridas en el accidente de tránsito y fueron trasladadas hacia centros hospitalarios para recibir atención médica, luego de las valoraciones realizadas por los paramédicos en el sitio.

Durante más de una hora, el carril de Metrovía de ese tramo de la calle Chile estuvo cerrado al tránsito mientras se realizaban tareas de rescate de las víctimas y retiro del vehículo accidentado.

A las 13:58 de este jueves, la ATM indicó que la vía volvió a ser habilitada al tránsito vehicular.

