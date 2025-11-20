Susto en Urdesa: un vehículo se incendia en plena avenida del Rotarismo

Un vehículo liviano se incendió mientras circulaba por la intersección de la avenida del Rotarismo y la calle Sexta, en Urdesa central, norte de Guayaquil. La emergencia, registrada la mañana de este jueves, movilizó inmediatamente a elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), quienes controlaron la situación sin que se registraran víctimas, aunque sí hubo interrupciones viales momentáneas.

¿Qué provocó la emergencia en Urdesa?

El incidente ocurrió en movimiento. Un agente de la ATM que asistía el tránsito en el sector relató el momento exacto del suceso: "A los ocupantes se les incendió en plena marcha, ya luego eso se prendió bastante".

Bomberos acudieron al punto a extinguir las llamas del carro. Carlos Pino / EXPRESO

La rápida reacción de los conductores y la llegada oportuna de los equipos de socorro evitaron que el fuego se propagara a otros bienes. Al lugar arribaron dos camiones de combate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y una ambulancia. Los casacas rojas trabajaron en la extinción de los "puntos calientes" del auto para asegurar la zona, confirmando que la acción fue efectiva y oportuna.

¿Cómo afectó esto al tránsito vehicular?

El suceso obligó a modificar el flujo vehicular en esta arteria clave de Urdesa. Para garantizar la seguridad de los conductores y permitir el trabajo de las unidades de emergencia, la ATM implementó un desvío inmediato para los vehículos y buses que se dirigían desde el norte hacia el centro de la ciudad.

La ruta alterna establecida fue:

Desvío por la calle Carlos Cueva Tamariz.

Reincorporación por la calle Cedros.

Salida final hacia la calle Sexta para retomar el trayecto habitual.

