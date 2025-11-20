Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Incendio carro Urdesa
Vehículo se calcinó en la vía.Carlos Pino / EXPRESO

Susto en Urdesa: un vehículo se incendia en plena avenida del Rotarismo

La emergencia movilizó a dos motobombas y generó desvíos temporales

Un vehículo liviano se incendió mientras circulaba por la intersección de la avenida del Rotarismo y la calle Sexta, en Urdesa central, norte de Guayaquil. La emergencia, registrada la mañana de este jueves, movilizó inmediatamente a elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), quienes controlaron la situación sin que se registraran víctimas, aunque sí hubo interrupciones viales momentáneas.

RELACIONADAS

¿Qué provocó la emergencia en Urdesa?

El incidente ocurrió en movimiento. Un agente de la ATM que asistía el tránsito en el sector relató el momento exacto del suceso: "A los ocupantes se les incendió en plena marcha, ya luego eso se prendió bastante".

Incendio carro Urdesa
Bomberos acudieron al punto a extinguir las llamas del carro.Carlos Pino / EXPRESO
Aquiles malecón 3000

Aquiles Álvarez: Malecón 3000 está diseñado, pero el Gobierno frena su ejecución

Leer más

La rápida reacción de los conductores y la llegada oportuna de los equipos de socorro evitaron que el fuego se propagara a otros bienes. Al lugar arribaron dos camiones de combate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y una ambulancia. Los casacas rojas trabajaron en la extinción de los "puntos calientes" del auto para asegurar la zona, confirmando que la acción fue efectiva y oportuna.

¿Cómo afectó esto al tránsito vehicular?

El suceso obligó a modificar el flujo vehicular en esta arteria clave de Urdesa. Para garantizar la seguridad de los conductores y permitir el trabajo de las unidades de emergencia, la ATM implementó un desvío inmediato para los vehículos y buses que se dirigían desde el norte hacia el centro de la ciudad.

La ruta alterna establecida fue:

  • Desvío por la calle Carlos Cueva Tamariz.
  • Reincorporación por la calle Cedros.
  • Salida final hacia la calle Sexta para retomar el trayecto habitual.
RELACIONADAS

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Zurita reaccionó a orden de detención e insistió en una persecución en su contra

  3. LigaPro: señal abierta de TV, horarios y canales de los partidos de los hexagonales

  4. Décimo tercer sueldo 2025: ¿los freelancers tienen derecho a cobrarlo en Ecuador?

  5. Estos son los puntos de control en la Simón Bolívar y Ruta Viva este 20 de noviembre

LO MÁS VISTO

  1. Audiencia por retrasos en devolución del IVA: lo que está en juego

  2. El CNE denuncia a Luisa González, Andrés Arauz y Santiago Díaz: ¿De qué se trata?

  3. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de noviembre

  5. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

Te recomendamos