La “Entrada de la 8” tendrá cierres parciales por obras de reasfaltado

El paso elevado y las rutas de la avenida Casuarina serán intervenidos; la ATM coordinará desvíos para evitar caos vehicular

La Entrada de la 8, en la imagen, y su paso elevado tendrán cierres parciales este 6 y 7 de septiembre por trabajos de reasfaltado y mantenimiento.

Los conductores que circulan por la avenida Casuarina, también conocida como la "Entrada de la 8", deberán tomar precauciones este fin de semana del 6 y 7 de septiembre. El Municipio de Guayaquil anunció que se realizarán trabajos de reasfaltado y mantenimiento en la zona, lo que implicará cierres parciales por tramos.

Trabajos de reasfaltado se concentrarán en horarios diurnos

Las labores, solicitadas por conductores y ciudadanos en reiteradas ocasiones, se ejecutarán el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde las 07:00 hasta las 18:00, según informó la Dirección de Obras Públicas.

Durante esas horas, la circulación hacia las avenidas Casuarina, Honorato Vásquez y Perimetral se mantendrá con el apoyo de agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que desplegarán patrullas para controlar el flujo vehicular y peatonal.

Uno de los puntos críticos de la intervención será el paso elevado vehicular, en ambos sentidos. Esta estructura presenta deterioro en las juntas de dilatación, por lo que se programaron reparaciones específicas.

Para Romeo Sandoval, taxista y residente del sector, era urgente que este punto y estructura sea finalmente intervenido. "Los golpes y daños los sufríamos de manera permanente, pero en la noche, ante la deficiente iluminación, los incidentes eran mayores. Varias motos terminaron dañadas. Llevamos meses solicitando que el arreglo del viaducto", señaló.

Julián Reina, conductor guayaquileño, solicita que los trabajos sean "mejor hechos que en ocasiones pasadas". "Si no me equivoco a inicios de este año, por febrero o marzo, las juntas ya fueron reparadas. ¿No se supone que ese trabajo debería durar? En todo caso, lo que pido es que se arreglen los daños. Los que sea que hallen en el puente y vías a intervenir", señaló.

La ATM actualizará el cronograma conforme avance la obra

La ATM adelantó que el cronograma de desvíos y cierres será informado de manera progresiva, de acuerdo con el avance de los trabajos.

