Cierre parcial en avenida Delta: qué trabajos se harán y hasta cuándo durarán

Las obras comenzarán este 3 de septiembre de 2025, informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

En la avenida Delta, junto a la Universidad de Guayaquil, se realizarán trabajos de mantenimiento vial.

Un cierre parcial de la avenida Delta, en el norte de Guayaquil, se realizará desde este miércoles 3 de septiembre de 2025, según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

A las 22:00 empezará el bloqueo de la vía, que está junto a locales comerciales y a facultades de la Universidad de Guayaquil.

La entidad realizará trabajos de mantenimiento vial, en el tramo comprendido entre la calle Pedro Gual y la avenida Kennedy.

Desde aquí comenzarán los trabajos viales de la avenida Delta

Hasta cuándo serán los trabajos en la avenida Delta

Las obras comenzarán del lado de la calle Pedro Gual, en la ciudadela Bolivariana, en sentido sur-norte, confirmó la ATM a EXPRESO.

La entidad informó en una publicación en sus redes sociales que los trabajos se extenderán por unas dos semanas.

Durante este tiempo se trabajará con cierres parciales, para no impedir el paso de vehículos. Por esta vía circulan también algunas vías de transporte público.

Como una opción para evitar la congestión en la avenida Delta, puede circular por la avenida de las Américas, hacia el norte. Si va hacia el sur, una alternativa es la calle Los Ríos.

