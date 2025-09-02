Aeropuerto de Guayaquil: dos cierres de pista en septiembre podrían afectar vuelos

El aeropuerto de Guayaquil tendrá dos cierres de pista para mantenimiento. Conozca cuándo serán y por cuánto tiempo

Dos cierres programados de pista afectarán la operatividad del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

El aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, anunció que durante septiembre se realizarán dos cierres programados de pista para mantenimiento, lo que podría afectar operaciones nacionales e internacionales.

La terminal aeroportuaria, operada por Tagsa, señaló que los trabajos buscan garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y mantener la infraestructura en óptimas condiciones, así como asegurar la calidad del servicio para los pasajeros.

Fechas de los cierres

Primer cierre: del martes 16 de septiembre a las 09:00 hasta el jueves 18 a las 12:00.

Segundo cierre: del martes 23 de septiembre a las 09:00 hasta el jueves 25 a las 12:00.

Durante estos periodos, se espera que algunas rutas nacionales e internacionales sufran ajustes, por lo que se recomienda a los pasajeros verificar sus itinerarios con anticipación y consultar con las aerolíneas.

Tráfico de pasajeros

Hasta julio de 2025, el aeropuerto movilizó 2′411.949 pasajeros, de los cuales 1′072.069 fueron vuelos nacionales y 1′339.880 internacionales. En todo 2024, la terminal registró 4′167.249 pasajeros, apenas por debajo de los 4′261.891 del 2023, reflejando un ligero descenso en la actividad.

Tagsa asegura que los cierres forman parte del mantenimiento programado habitual, diseñado para que la infraestructura siga cumpliendo con los estándares internacionales y evitando interrupciones mayores en el futuro.

Impacto en vuelos: estas interrupciones podrían afectar tanto operaciones nacionales como internacionales, por lo que los pasajeros deben verificar sus itinerarios.

Recomendaciones para pasajeros

Los viajeros que tengan vuelos durante los cierres deben:

Confirmar horarios con las aerolíneas antes de trasladarse al aeropuerto.

Llegar con mayor antelación para evitar contratiempos.

Estar atentos a posibles cambios de puertas de embarque o demoras.

Mantenimiento programado: Los trabajos forman parte de las rutinas de mantenimiento de la pista para asegurar la seguridad de las operaciones.

