mandarinas Pixabay
La mandarina es una de las frutas que se comercializan masivamente en los últimos meses del año en Guayaquil.PIXABAY

Frutas de esta época en Guayaquil: mandarinas y mangos están entre las preferidas

Comerciantes aprovechan para venderlas no solo en mercados sino también en las calles

Con la época invernal cada vez más cerca, en la ciudad se comercializan frutas propias de la temporada. Mandarina y mango están entre las preferidas.

En calles del centro y sur de la ciudad es común ver a vendedores ofreciendo paquetes de mandarinas, mientras los mangos están apilados en platos para que los transeúntes escojan.

En el caso de las mandarinas, se observa una variada oferta, que va desde un dólar por paquetes de 20 o más de estas frutas.

Desde fines de octubre empezó la cosecha de mangos. En la costa se producen al menos de cuatro tipos: de chupar, tommy atkins, de canela y edward o mantequilla.

Los de chupar suelen ser de los más apetecidos, debido su dulce sabor y su tamaño mediano. Los del tipo edward también son muy conocidos e incluso se exportan a Europa.

Cuáles son las frutas de temporada

Mora y frutilla son dos de las frutas que más abundan, desde octubre. Sobre todo porque es frecuente la elaboración de colada morada, bebida típica ecuatoriana que incluye variedad de frutos.

Uvilla y mortiño también están entre las frutas que se utilizan en esta bebida tradicional, al igual que la piña.

Naranja, granadilla, maracuyá y papaya son otros de los frutos comunes de esta época en Guayaquil y otras localidades costeras del país.

