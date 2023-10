El festival que dio vida a Playas y honró a las culturas del país

Llegaron de todas partes vistiendo sus coloridos y vistosos trajes, con colores que representaban la riqueza, el trabajo, costumbre y cultura de sus pueblos, y más que todo, a demostrar, a través de sus danzas, que el Ecuador es un país pluricultural, rico en cultura, historia y tradiciones.

Las playas de Santa Elena empiezan a recibir a los turistas Leer más

Esto fue el primer festival Herencia Folklórica de mi Tierra, que se realizó el pasado 7 de octubre en la cancha múltiple de Data de Villamil, recinto turístico de Playas. Fueron 23 agrupaciones que demostraron su talento, técnica y destreza en cada baile y danzas que ejecutaron al compás de ritmos costeños, serranos y amazónicos.

Ángela Gómez, del grupo Caranqui, del cantón Milagro, dijo que en los bailes se reflejan las identidades y raíces de los pueblos. Por eso, añadió, los ministerios correspondientes deben preocuparse más por la integración de los pueblos, auspiciando y dándole fuerzas a este tipo de actos que por ahora nacen por iniciativa de los gestores culturales, que lo hacen con grandes esfuerzos.

La ciudadanía pide que el acto se repita en el balneario. Néstor Mendoza

Este primer festival nació de tres grupos de Playas y Posorja: Espuma de Mar, de Posorja,; Data de Villamil, del mismo lugar, y los Andes, de Playas. El director de este último grupo, Daniel Jordán, dijo que se contó con el apoyo de los emprendedores de Data de Villamil, que levantaron 14 stands de comidas típicas, para atender a los 500 bailarines que llegaron. Lo recaudado en ventas fue destinado a los gastos operativos del festival, que se va a institucionalizar para hacerlo todos los años.

(Te invitamos a leer: La violencia obliga a declarar en estado de emergencia a Playas)

Gladys Arévalo, de 77 años, fue una de las bailarinas que más aplausos se llevó durante el acto. Néstor Mendoza

Teatro Sucre: una apuesta para chicos Leer más

Entre los participantes estuvo Gladys Arévalo, de 77 años, cuya edad no fue impedimento para danzar al compás de los tambores y marimbas del grupo Severino.

Según detalló Grecia Crespín, presidenta del grupo de emprendedores ‘Data Somos Todos’, para esta primera edición se trabajó durante dos meses en la organización, visitando a los grupos de participantes en sus cantones y coordinando los ensayos y la autogestión para el financiamiento del festival; que albergó a decenas de visitantes locales y de provincias aledañas, como Santa Elena, Guayas y Manabí.

Para las turistas Yokonda Mieles y Daniela Amelía, espectadoras del programa, urge que este tipo de actividades se lleven a cabo no solo en Playas, sino en todos los territorios que ahora están atravesando una serie de problemas causados por la inseguridad.

Reconocimiento. Los participantes disfrutaron del acto y entre todos se elogiaron. Hubo música de sobra, a la par de risas y fotografías. La ciudadanía pide que se repita el evento. Néstor Mendoza

Danza de Ecuador, en República Dominicana Leer más

“He visto al cantón más apagado, a la gente con temor a salir. Se ha respirado miedo. Sin embargo, este tipo de actos sí han logrado darle un respiro a las familias. Uno siempre está atento a lo que pueda pasar, eso siempre. Sin embargo, sí hemos podido disfrutar y ha sido maravilloso”, dijo Amelía.

(TE PUEDE INTERESAR LEER: Playas tiene una deuda con el turismo)

Nadia Torres, guayaquileña, pensó de forma similar. Reconoce que al inicio se resistió a ir a un lugar público por los últimos crímenes registrados en el balneario, pero que terminó cediendo para no quedarse encerrada en su casa, ubicada en Data. “A la final, me divertí muchísimo. Creo que si hay más actos como estos en todo el balneario, la gente podrá sentir algo de tranquilidad al ver que aún no todo está perdido”, señaló.

Danzantes de las regiones Costa, Sierra y Amazonía se hicieron presentes en el acto. Néstor Mendoza

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!