Segura EP rechaza decisión del SERCOP de anular contratos de seguridad

La noche de este 10 de junio, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) emitió un comunicado recomendando declarar desiertos los procesos de contratación iniciados por Segura EP para contratar seguridad privada, tras detectar inobservancias a la normativa vigente.

En respuesta, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, expresó su desacuerdo con la decisión. “No estamos de acuerdo con la decisión del SERCOP de declarar desiertos nuestros procesos de seguridad, que incluso cumplieron con los informes de pertinencia de la Contraloría General del Estado”, escribió.

Según Cornejo, los contratos —valorados en 55 millones de dólares y con cobertura para toda la ciudad— forman parte de un modelo innovador de seguridad privada que busca apoyar al Bloque de Seguridad con patrullajes armados, videovigilancia con drones, motocicletas y camionetas.

“Lo que Guayaquil necesita es acelerar los proyectos que combaten la inseguridad, no detenerlos. Este tipo de decisiones solo profundiza la vulnerabilidad de una ciudad que ya enfrenta una grave crisis”, lamentó Cornejo, quien anunció que volverán a presentar los procesos esperando mayor celeridad.

SERCOP: hubo prácticas restrictivas y falta de transparencia

La decisión del SERCOP, según anunció la entidad también a través de un comunicado emitido la noche de este 10 de junio, se basa en un monitoreo realizado a los cuatro procedimientos de subasta inversa iniciados por Segura EP para contratar seguridad en las zonas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad. Según el comunicado del organismo, se identificaron prácticas restrictivas que limitaban la participación de oferentes, así como inobservancias a los principios de la contratación pública.

“La manifiesta vulneración a los principios de la contratación pública no puede ser parte de un modelo de gestión”, señaló el SERCOP, que recomendó formalmente declarar desiertos los procesos como medida correctiva.

El ente enfatizó que la transparencia es indispensable para un uso eficiente de los recursos públicos, y que la falta de competencia en las licitaciones afecta directamente ese objetivo.

Como medida correctiva, recomendó declarar desiertos los cuatro procesos en curso.

Cornejo ya había responsabilizado al SERCOP por la paralización



En una entrevista anterior con EXPRESO, Cornejo ya había señalado al SERCOP como el principal motivo del estancamiento en la ejecución del nuevo modelo de seguridad impulsado por la Alcaldía de Guayaquil. En la entrevista afirmó que los procesos estaban suspendidos desde febrero por el organismo, lo cual impedía la incorporación de elementos como drones, patrullas y personal armado.

“Estamos a merced del servicio de contratación pública; nos tienen suspendidos los procesos”, dijo Cornejo, quien reiteró que la Alcaldía actúa bajo el marco legal y que la ley vigente permite el uso de seguridad privada como complemento al trabajo policial.

Según datos proporcionados por Segura EP, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2025 se han recuperado 911 vehículos reportados como robados, gracias a su tecnología de videovigilancia, y se han atendido más de 6.000 requerimientos de apoyo por parte de la Policía Nacional.

La ciudadanía exige respuestas

La polémica entre Segura EP y el SERCOP ocurre mientras Guayaquil atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de seguridad. Solo este lunes 10 de junio se registraron 10 asesinatos en diferentes puntos de la ciudad, reflejando el deterioro de la situación.

Para muchos ciudadanos, la confrontación entre instituciones solo agrava el problema. “No sé qué irregularidades halló SERCOP o si realmente el Municipio de Guayaquil no está haciendo las cosas bien, pero esto ya debe solucionarse”, expresó Janina Zapata, residente de Mucho Lote 1, una de las zonas golpeadas por la violencia. “¿El presupuesto para la seguridad de Guayaquil no llegará? ¿Y entonces qué? Más desvalidos quedamos. Las autoridades deben trabajar ya de la mano. Esta es una guerra que no buscamos, que jamás experimentamos y que no la queremos vivir”, cuestionó.

Fernando Cornejo anunció que los procesos serán elevados nuevamente y que se insistirá en el modelo de seguridad planteado, respaldado por una inversión total de 85 millones de dólares para 2025. “Guayaquil no puede seguir en suspenso”, advirtió, al tiempo que pidió celeridad al SERCOP para que el nuevo sistema pueda activarse y colaborar con el combate al crimen organizado.

