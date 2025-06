Zaida Rovira acusa a Aquiles Álvarez de intimidación en medio de crisis de seguridad

El clima político en Guayaquil se caldea nuevamente. Este martes 10 de junio, Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, acusó públicamente al alcalde Aquiles Álvarez de emitir mensajes con tono de amenaza. Lo hizo a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde publicó una captura de pantalla de un presunto chat con el burgomaestre.

"No, @aquilesalvarez, intimidaciones al más puro estilo de vacunadores no voy a tolerar. Cumple con tu trabajo", escribió la funcionaria.

En la imagen, se observa un mensaje en el que supuestamente el alcalde habría dicho: "La pelotita de la seguridad es suya y se la seguiré lanzando aunque no la quiera agarrar", acompañado por una fotografía de Rovira comiendo helado y los textos: “Buen provecho” y “malcriada”.

Este nuevo cruce se da en un contexto crítico: Guayaquil registró 10 muertes violentas en un solo día, mientras la ciudadanía reclama mayor control y acción coordinada entre autoridades locales y nacionales.

Rovira publica presunto chat con Aquiles Álvarez en redes Captura de pantalla.

Las pugnas entre la Gobernación y la Alcaldía se han vuelto recurrentes. Ambas partes se acusan mutuamente de no asumir sus competencias en materia de seguridad, mientras los homicidios y delitos continúan al alza.

"Guayaquil se te salió de las manos, asúmelo con responsabilidad y no con amenazas" Rovira a Álvarez

La gobernadora, además, dio a conocer el rechazo público a un intento de acercamiento por parte de Álvarez. “Aquiles, no me reuniré contigo, porque yo no tengo tiempo para tardes de té”, dijo Rovira en una entrevista en Unión Radio, el mismo martes 10.

Ella aseguró que tiene buenas relaciones con funcionarios de Segura EP, la empresa municipal de seguridad, pero rechazó cualquier encuentro con el alcalde.

Hasta las 19:00 de este martes, el alcalde Álvarez no ha emitido un pronunciamiento oficial en torno a la acusación de Rovira.

