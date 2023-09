Eduardo Bravo: “No hay presupuesto ideal para los bienes a cargo del Ministerio”

La destrucción de la vela de la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), ubicado en el norte del Malecón, así como de la infraestructura de la edificación tiene data. Este sitio está bajo la administración del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hoy, EXPRESO dialoga con Eduardo Bravo, subsecretario de Memoria Social, sobre la falta de mantenimiento de este y otros bienes que están a cargo de esta cartera de Estado.

Hay infraestructuras que están a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio que necesitan mantenimiento, ¿por qué no se les ha dado?

Hay complicaciones principalmente de índole administrativo y de reflexión presupuestaria, que ha generado esta situación en la que no se ha logrado dar un mantenimiento adecuado; sin embargo, por gestión del mismo Ministerio y de los repositorios de memoria social, en este caso, la EOD (Entidad Operativa Desconcentrada) del MACC (Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo), sí se ha logrado dar las condiciones mínimas para su funcionamiento y progresivamente se ha ido haciendo nuevas adecuaciones, como la climatización del MAAC.

¿Cuáles son los problemas de índole administrativo?

Principalmente lo que tiene que ver con restricciones presupuestarias.

Según la cédula presupuestaria, ustedes tienen asignado 22’457.858,71 dólares, ¿por qué hasta julio han usado solo el 39,19 %? ¿Hay dinero?

Sí; justamente esas son las condiciones particulares de las ejecuciones presupuestarias que no necesariamente llegan a ser lineales. Hay que recordar que este Gobierno ha impulsado proyectos como el Teatro del Barrio, que tiene una asignación presupuestaria importante, bordea los trece millones de dólares, y eso al incrementarse en el presupuesto del Ministerio de Finanzas, pues obviamente va a verse reflejado como una disminución en la ejecución del presupuesto. Adicionalmente tenemos otras ejecuciones que se hacen al finalizar el año, como el Festival de las Artes Vivas de Loja, lo que afecta en números a la ejecución presupuestaria; pero no quiere decir que no se haya realizado gestión al respecto.

Entonces, ¿no hay presupuesto para el mantenimiento de los bienes que están a cargo del Ministerio?

Lo que no hay es un presupuesto súper enorme o el ideal; sin embargo, existen condiciones presupuestarias para realizar el mantenimiento estándar o de permanencia de las colecciones. Podemos revisar la reserva, los bienes se encuentran en este momento con mobiliario adecuado. La Subsecretaria de Memoria Social realizó un proyecto de inversión, que se está terminando en este año, y permitió la dotación de material especializado para el manejo de las colecciones.

Aquí, en el MAAC, tenemos la vela que ha estado destruida por varios meses y tampoco ha tenido mantenimiento.

Hay condiciones técnicas bastante complejas de realizar; en este caso, para el mantenimiento de la vela del MAAC se ha realizado un proyecto de inversión, que de hecho ya debe estar para adjudicarse el contrato el día de hoy (ayer) y en las próximas fechas, seguro contaremos con el reemplazo de la vela.

Se ha dado un mantenimiento a las infraestructuras al menos para mantener el acceso a los usuarios y visitantes.

¿En qué tiempo?

Se espera que en 30 días, después de haber sido suscrito el contrato, ya esté instalada la tenso membrana: la veleta.

Abandono. La vela de la explanada del MAAC está más destruida que el año pasado. El Municipio de Guayaquil señala que esto es responsabilidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Flor Layedra / EXPRESO

¿Cuándo inició el proceso?

El proceso empezó -con todos los estudios, porque no solamente es el reemplazo de la vela, ya que abarca la mayor parte de necesidades que se pueda hacer en un solo proceso de contratación- en mayo.

Eduardo Bravo El subsecretario fue además exdirector de Política Pública de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y secretario ejecutivo de la Fundación Cultural Títerefué.

Las paredes del MAAC tienen humedad, faltan cerámicas en el piso, hay tablas despintadas o no las hay en su infraestructura externa. ¿Qué están haciendo, porque está descuidado un bien?

Dentro de este proyecto de inversión está previsto hacer todos esos reemplazos; las demoras mínimas se han debido al debate con otras instituciones, como la Fundación Malecón 2000, sobre cuál es el material más adecuado para hacer todos esos reemplazos, porque no se puede alterar la propuesta urbanística que está ya instalada; sin embargo, debe haber una adecuación a la actualidad.

Todos los bienes cuentan con póliza de seguro; la prima creo que estuvo alrededor de los 300.000 o 400.000 dólares.

¿A cuánto asciende el monto del contrato?

A 439.000 dólares e incluye el reemplazo de fachada, veleta, algunos policarbonatos...

- ¿Qué plazo tiene la contratista para su ejecución?

- Tiene 70 días.

