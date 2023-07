Que el destino final de todos los bienes que reposan en el Archivo Histórico del Guayas sería el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), ubicado en el Malecón 2000, fue lo que reveló Marcos Sempértegui, subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, a EXPRESO. Pero hace pocos días el Gobierno Nacional acordó con el Municipio de Guayaquil la entrega de competencias del Archivo, así como la de dos parques. ¿Ahora dónde mismo reposarán los bienes?

De acuerdo con María Isabel Silva, directora de la Unidad Técnica de Patrimonio del Municipio, hay dos lugares en Guayaquil que podrían albergar los miles de bienes: el Castillo Espronceda, que se levanta en las calles Eloy Alfaro y Venezuela; y el colegio Ana Paredes de Alfaro, situado en Sucre y Chimborazo, centro de la ciudad. La elección del lugar está en análisis.

En curso un plan para el traslado del Archivo Histórico Leer más

Teniendo en cuenta la situación financiera del Cabildo, en la que el alcalde, Aquiles Álvarez, soltó en su informe de cómo heredó la institución que la mala planificación financiera, a nivel administrativo, “ha sido un desastre” y que, continuó, “por eso estamos como estamos”; se consultó si parte del presupuesto municipal irá al Archivo Histórico. Eso será lo próximo.

“El siguiente paso será conocer el presupuesto del AHG y que el Municipio determine el suyo para el cuidado de los bienes patrimoniales y el personal que se dedicará a esta actividad”, explicó la funcionaria, al precisar que será la Unidad de Patrimonio Cultural del Municipio la que asuma estas responsabilidades, eso si, una vez que se efectivice el traspaso.

Segundo. El otro sitio es el colegio Ana Paredes de Alfaro (Sucre y Chimborazo). El Municipio indicó que analizará cuál es la mejor opción para acoger los bienes. Miguel Canales

En torno al caso, este Diario se contactó nuevamente con Marcos Sempértegui, subsecretario de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, quien recordó que la primera opción es agotar todas las instancias jurídicas y administrativas para mantener el actual inmueble, que se encuentra en la calle Alberto Borges y avenida de las Américas, norte de Guayaquil. Y si eso no llega a pasar, acota, se está buscando un inmueble.

“El MAAC es uno de los posibles escenarios, pero actualmente tenemos líneas de acción. El traslado es uno de los últimos recursos; si es que es necesaria, la movilización de los bienes, hay una norma técnica expresa que habla de la movilización de bienes culturales que tiene que seguir protocolo de movilización de bienes, el plan de acción contempla cada uno de los pasos, esa movilización es una de las últimas opciones, pero está contemplado”, asegura.

Un juez dispone el embargo de 17 bienes del Banco Central Leer más

Al consultarlo sobre el tema de las competencias, Sempértegui precisa que la gestión, tanto técnica como administrativa, “sigue y va a seguir siendo de la entidad operativa y desconcentrada del Museo de Antropología y de Arte Contemporáneo MAAC”.

Sobre este tema también surge la incertidumbre en cuanto al eventual traslado de los bienes. Esa preocupación la tiene el historiador Fernando Mancero, quien teme que sean llevados a otra ciudad que no sea Guayaquil con el, dice, “pretexto de salvaguardar el patrimonio, esa es la preocupación grande”.

Mancero da su diagnóstico si el MAAC estaría preparado para albergar los bienes: dice que actualmente no. “El MAAC no fue diseñado para eso; es para museo no para coleccionar archivos escritos, impresos que necesitan cuidado mayor, necesita una climatización adecuada, nivel de humedad controlado”.

Agrega que tan solo el hecho de trasladar los bienes ya representa “un reto”. “Y no estamos hablando de una propiedad cualquiera, sino de la memoria de la provincia libre de Guayaquil”.

La directora de la Academia Nacional de Historia capítulo Guayaquil, Antonieta Palacios, señala que, en el caso de que hoy se tenga que efectuar el traslado de los bienes, ninguno de los dos (estaría preparado), aunque subraya que el castillo “ya lo está”. “Esto implicaría una tarea, en el traslado tiene que haber personal competente por los bienes... no es como meter zapatos, ropa o una refrigeradora; es un proceso previo para ser el traslado”, concluye.