La dificultad económica complica el trabajo de la obra pública en Guayaquil

El cobro de los impuestos y de la contribución especial por obras realizadas ha causado una serie de molestias entre los guayaquileños, que denuncian que hay más cobros que obras en Guayaquil. Además, como ha venido publicando EXPRESO, cuestionan que haya trabajos inconclusos que, como pasó la semana anterior tras una lluvia de 8 horas, generan problemas que ponen en riesgo al ciudadano. Este Diario dialoga sobre la situación con Vásquez, quien explica a qué se deben los retrasos.

La ciudadanía reclama que el nuevo cobro de contribución de mejoras no justifica lo que se ha hecho en materia de Obras Públicas, además de que hay muchos trabajos inconclusos que causan molestias. ¿Por qué se cobra esto? ¿Realmente lo considera justo?

Los cobros de contribución especial de mejoras están establecidos por ley y deben hacerse. Además, hay un pronunciamiento, si no me equivoco de la Contraloría General del Estado, que exhorta a los GAD al cobro. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, pero no por eso se va a decir que lo que se invierte debe perjudicar a la entidad que lo hace y se evitaría continuar con la obra pública u otros servicios que son para el ciudadano.

Pero es que las quejas son muchas y hay daños que, en cambio, son evidentes y trastocan la convivencia. En la etapa 13 de la Alborada, solo por citar un caso, reclaman que tienen que pagar este dinero adicional y encima por una obra que está retrasada y que en la lluvia dejó sus viviendas inundadas y los carros bajo el agua...

La lluvia en mención fue de altísima intensidad y siempre estas primeras lluvias arrastran los materiales sueltos. Esto generó obstaculización en algunas cámaras, ya que la losa se encontraba abierta y se generó la inundación. Luego se retiró el material y el agua bajó. Yo le pido entonces a la ciudadanía que seamos sensatos al manifestar que si no estamos de acuerdo con el cobro, eso no se ve reflejado en las obras aledañas. Es nuestro compromiso poder reinvertir estos montos en la ciudad.

Pero a tiempo... Eso es todo lo que pide el ciudadano. Y es que la obra debía estar entregada en diciembre pasado, según la ciudadanía asegura que ustedes se lo dijeron.

- Esta obra que estaba contratada no había sido iniciada en la administración anterior, y cuando la empezamos se hizo con un déficit financiero, por lo tanto no pudimos arrancar oportunamente en ese momento. Por eso tenemos el problema de la falta de asignaciones presupuestarias gubernamentales. Hay cinco meses de obligaciones pendientes, lo cual afecta. La dificultad económica complica la obra. Esperamos que en unos tres meses esté lista, pero también dependerá del invierno.

Horas después de la lluvia, continuaban las afectaciones en La Alborada Josue Andrade A

Pero ustedes saben que esta es una de las zonas que se inundan. ¿Por qué entonces se la hizo en época de lluvia?

Realmente los trabajos empezaron en julio pasado y la planificación indica que tardaríamos 10 meses. La gente debe saber que esto se trabaja por etapas y también se realizan labores en Samanes 2, 3, 5, 6, y dos etapas de la Alborada... Sin embargo, incluso una vez terminada esta obra, el problema no va a estar solucionado en su génesis. Esta ciudadela se encuentra construida mucho más bajo que las zonas aledañas, por lo que siempre hay afectaciones. Es un problema de planificación urbana.

¿La Alborada entonces está condenada a vivir bajo el agua?

No está condenada a vivir inundada. Por eso se han programado algunas nuevas medidas alternativas. Muchas veces las cámaras se encuentran llenas aún sin llover. Se prevé, en el transcurso de este año o de 2025, priorizar la inversión para construir una estación de bombeo que permita evacuar las aguas lluvias con métodos artificiales. Técnicamente es muy complejo mantener las calles libres de agua con lluvia y la marea alta, más aún si esta es una zona baja.

¿Qué ocurre en Sauces 6? La obra de la zona de los cangrejales continúa en ejecución. Los habitantes dicen que se han olvidado prácticamente de ellos. ¿Por qué se ha tardado tanto?

Esa obra no está dentro de mis alcances viales, pero conozco que están esperando un pack switch, una situación eléctrica y de cierre de obras civiles. Creemos que en unos tres meses más podría estar lista. Entiendo que la situación económica también complica, pero eso es más competencia de Siglo XXI.

Otra obra inconclusa es la solución vial de la Juan Tanca Marengo. Un nuevo año y la obra sigue verde...

Ahí el problema no solo es la situación financiera, sino con un contratista. Se le ha dado hasta el mes de junio o julio para terminar. Antes de que termine este mes o aumente el ritmo de trabajo la situación con el proveedor va a ser insostenible, porque simplemente la hoja de ruta no va a dar con los rendimientos y tocará multar hasta donde exige la ley para proceder con una terminación de contrato. En fin, la parte económica es una complicación para todos. Estamos a la espera del cumplimiento de las obligaciones con Guayaquil. Más allá de que sea algo entre Gobierno y Municipio, estamos hablando de que esto se revierte en obras y servicios. Hoy se ha podido manejar algo de flujo moviendo cuentas, pero realmente estamos apretados.

Se continúan realizando operaciones en la obra de la Juan Tanca Marengo. Freddy Rodriguez

