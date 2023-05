Las calles llenas de polvo, con maquinarias pesadas haciendo ruido durante casi todo el día, decenas de hombres trabajando removiendo cemento y los trabajadores de los cangrejales con rostros de desesperación; es lo que más se observa en un tramo de la avenida Isidro Ayora, en Sauces 6, zona que en otras circunstancias estaría llena de clientes ávidos por comer cangrejos; sin embargo hoy no hay más que mesas desoladas y residentes incómodos.

Los reclamos, que surgen por las complicaciones que tienen para laborar, llegaron hasta EXPRESO a denunciar su queja.

“Llevamos desde inicio del año en estas circunstancias y no podemos trabajar con normalidad porque la calle está intransitable, como lo estuvieron desde julio pasado otros tramos. Esto nos ha complicado la convivencia y el bolsillo, además los turistas que las familias guayaquileñas siempre traen se han esfumado. Pedimos que se aceleren estos trabajos, la gente se está yendo”, se quejó Leonardo Mora, administrador del cangrejal Patas Arriba. Mora añade que han sido meses realmente malos, puesto que ni siquiera se venden los almuerzos que al mediodía ofrecen.

Los comerciantes se encuentran prácticamente encerrados por las maquinarias CARLOS KLINGER

“Los clientes no llegan a ninguna hora porque o están los obreros o las nubes de polvo caen sobre los platos. Prácticamente estamos perdiendo el tiempo porque son pocos, contadísimos, los comensales”, dijo molesto; al añadir que algunos de los trabajadores ya hasta se han enfermado.

La obra, que consiste en la regeneración urbana de la Isidro Ayora, cuyo mantenimiento empezó en junio de 2022, debería tardar un año en su ejecución, según el contrato registrado en la página de Contrataciones de Obras Públicas. Sin embargo, a pocos días de cumplirse el plazo se evidencia que hay zonas que todavía no están terminadas. “Aquí no van a terminar la obra siquiera en unos dos meses más. Las calles están abiertas, hay que reparar las aceras y bordillos, todo es un relajo. A la zona de restaurantes todavía ni llegan y más adelante recién están haciendo huecos. Esta es otra obra mal planificada de la entonces alcaldesa Cynthia Viteri. Ojalá el alcalde actual ayude a que el plazo se cumpla y cuando llegue junio y no esté terminada, sancione”, precisó Maritza Cabanilla, residente.

Pese a que actualmente la zona más afectada está en donde se levantan al menos unos 20 cangrejales, la obra ha venido afectando a residentes y otros negocios.

Las ventas han disminuido al menos un 50% de la facturación normal. Han sido meses muy complicados para nosotros. Esperamos que puedan terminar pronto esta obra. Leonardo Mora

​administrador de un cangrejal

Frente a ello, EXPRESO consultó al Cabildo si el plazo establecido para entregar los trabajos se cumplirá y qué hará con la empresa constructora si extiende el período de trabajo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Según reconoce Aldo Simbaña, un trabajador del cangrejal de Marthita, de lunes a viernes, en una jornada normal, se llenan apenas tres mesas todo el día, lo que es nada en comparación a los meses de otros años. “En condiciones normales se llenaban como mínimo 20 en un día malo”, explicó, al confesar que hay días en los que no tiene ni ganas de ir a trabajar.

“Muchos cobramos por comisiones de clientes conseguidos, pero si no hay clientes, no hay ganancias. Si me salen trabajos de pintura o alguna otra cosa los tomo. Estoy viendo cómo subsisto”, dijo entristecido.

Dificultades. Los residentes del sitio tienen problemas para parquear en los exteriores de sus viviendas. CARLOS KLINGER

EXPRESO conversó con algunos de los administradores y dueños de los locales, quienes coincidieron en que las ventas han disminuido al menos en un 50% de la facturación normal, al menos por la tarde, que es hasta cuando trabajan. En las noches el panorama tiende a mejorar algo, pero con el toque de queda y la inseguridad apenas uno que otro se lanza a bajarse del auto y quedarse.

“Como la calle está abierta, los clientes no pueden parquearse al pie de los restaurantes como lo hacían antes, por lo que se estacionan al frente de la vía, lo que complica incluso el cruce por la cantidad de autos que por la Isidro Ayora pasan”, explicó Martín Salvador, administrador de uno de los cangrejales más visitados.

Carlos Aguirre, un asiduo cliente, confiesa que por el miedo a los robos y por el escenario del entorno ha buscado otros sitios para comer. “Me he declarado “en veda” hasta que las obras culminen”, explicó.

Las personas no quieren venir aquí por el mal estado de las calles y porque no encuentran parqueo y tampoco quieren dejar los carros al frente por el miedo a los robos. Leonel Navas

​vendedor

Durante los recorridos que realizó este Diario se pudo observar que algunos locales, incluidas farmacias, panaderías y minimarkets se encontraban cerrados y otros tenían ya rótulos de alquiler.

Para el residente Guido Mena es normal que esto ocurra. “Sinceramente hasta yo me iría. Yo no vivo de la zona, pero vivo en ella y he barajado la idea de irme con mis hijos al sur por un tiempo. Es insoportable lo que vivimos por culpa de la falta de planificación de la administración anterior”, comentó Mena; quien como Carolina Guerrero, también moradora, se queja de que en los cuatro años de la Alcaldía anterior, todas las labores las haya dejado para el último momento.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con que se hagan trabajos, pero sí en que tarden, se extiendan y no se sancione a nadie”, expuso el morador.