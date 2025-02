Daule: Tecnología y políticas públicas contra los crímenes

Daule se ha visto amenazada por la inseguridad constante en más de una instancia. Los ciudadanos, además de ser víctimas de robos o presenciar asesinatos, ahora también son vecinos de delincuentes.

Solo en La Aurora, la cantidad de agentes es limitada, pues hay apenas 42 agentes para los 160 mil habitantes de esta parroquia. Ante esta situación, expertos de distintos campos proponen varias medidas que pueden ser adoptadas para combatir la delincuencia que cada día despoja a este cantón de su tranquilidad.

Para Blanca Nájera, psicóloga clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), primero es necesario analizar el panorama nacional y no limitarse a pensar que esto es un problema netamente de inseguridad, sino también abandono de más espacios, como lo es la educación, el trabajo digno y estados de excepción constantes.

“Son más de 68.000 niños, niñas y adolescentes están por fuera del sistema educativo, ¿qué se hace con estos niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso al derecho a la educación?, ¿qué garantías y qué seguridad se está brindando?”, cuestiona. Ella propone que debe haber más énfasis en la reinserción de los jóvenes al sistema educativo, y así brindarles suficientes herramientas para que salgan al mundo laboral y evitar que incurran en delitos ante la falta de oportunidades y capacidades.

Wilson Goyes, director de la escuela de riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), puntualiza que los esfuerzos por mejorar la seguridad deben provenir de un trabajo conjunto entre la Alcaldía y las fuerzas del orden, como las Fuerzas Armadas y la Policía. “A través de los departamentos de seguridad del GAD es necesario que busquen, con las cámaras de vigilancia y demás canales disponibles, brindar la información pertinente a las entidades para ejecutar los operativos necesarios y arrestar tanto a ladrones comunes como a cabecillas de Grupos Armados Organizados (GAO)”, detalla.

Tecnología para la seguridad

Luis Hurtado, experto en ciberseguridad, amplía el tema del uso de las cámaras y propone reforzar su uso. No solo colocando más de estos dispositivos, sino creando departamentos de auxilio inmediato cuya operación se mantenga activa 24/7. “Otro elemento que sirve como disuasión y de vigilancia es el uso de drones para ahuyentar y captar delincuentes en flagrancia e inspeccionar actividades sospechosas. Pero para esto se debe capacitar a los operadores forenses informáticos, y en esto no hay suficiente inversión del Estado, lo cual debe cambiar urgentemente”, asevera.

Asimismo, Rayner Durango, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC) de la ESPOL, considera que el uso de la tecnología podría brindar un mejor ambiente para la seguridad del cantón.

Él propone el uso de sensores en las cámaras con software especializado para registrar movimientos y patrones específicos que puedan ayudar a la detección temprana de actitudes sospechosas relacionadas con robos, sicariatos o secuestros.

“Esto primero entra en una fase en la que se alimenta el software con patrones; luego se sube a la nube (digital) y se ejercita el programa necesario para que detecte irregularidades antes de que se cometan. Además, de esta manera también se podría reconocer los lugares donde más ocurren determinados hechos y mantener más vigilancia”, comenta.

Él agrega que la inteligencia artificial en cámaras de videovigilancia podría ser otra herramienta útil en la disuasión de la inseguridad. “Como en las ciudades modernas, como en China, podemos replicar esto e identificar criminales. Estos dispositivos no serían colocados en los postes, sino a la altura de las personas, en puntos que no sean visibles, y serían de pequeño tamaño para no ser sustraídos. Con esto, las autoridades podrían incluso identificar más rápido a maleantes o personas entre los más buscados”, propone.

Nelson Yepez, experto en seguridad, por su parte, propone un acercamiento distinto y más convencional, pero que para él es necesario ante la ingenuidad de muchos ciudadanos. Apunta a capacitaciones centradas en la prevención.

“En el estado en que está el país, es necesario aprender de dónde salir, a qué horas, aprender a percibir qué sectores evitar. No hay que dar oportunidades al crimen, y muchas personas siguen pensando que pueden ir a donde sea, pero no es así. Necesitamos que en los ambientes escolares, laborales y demás se inste a la ciudadanía a cambiar sus costumbres y así evitar cualquier situación que los exponga al peligro”, indica.

Que los ciudadanos se apropien del espacio público

Daniela Hidalgo, catedrática y urbanista de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explica que desde su campo es necesario incentivar la planificación correcta de espacios. “Sitios específicos como La Aurora han crecido demasiado pero sin una visión de crecimiento sostenible, y ahora está lleno de muros ciegos (abundancia de paredes grises). Lo que se necesita ahora es brindar espacios públicos que permitan que la parroquia y el resto del cantón sea apropiado por sus ciudadanos”, comenta.

Ella explica que la falta de sitios de recreación como parques, museos, y explanadas deportivas fuera de las ciudadelas, por ejemplo, ha resultado en el abandono de las calles y su posterior apoderamiento de antisociales.

“Que se pueda experimentar la ciudad, eso es lo que daría menos índices delictivos”, asegura Hidalgo.

